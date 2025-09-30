Con motivo de los 30 años del lanzamiento de PlayStation en México y el mundo, Reebok tendrá una colección de tenis conmemorando a la división de juegos de Sony.
En total, serán tres pares de tenis de PlayStation de Reebok, lo cuales se lanzarán en distintas partes del mundo. Aquí te diremos su precio y si llegarán a México.
Precio de los tenis Reebok de PlayStation
Aquí te dejamos el precio de los tres pares de tenis Reebok por el aniversario de PlayStation:
- Pump Omni Zone II: 4 mil 40 pesos
- Workout Plus: 3 mil 700 pesos
- Instapump Fury: 4 mil 571 pesos
Los tenis estarán disponibles cada par de manera exclusiva, en Estados Unidos, Reino Unido y Japón a mediados de octubre de 2025.
Algo que molestará a varios fans que querían tener sus tenis para celebrar los 30 años de PlayStation en el mercado.
Sobre todo porque todos estos modelos son en color gris, recordando el color del PS1 original, además de tener adornos relacionados con dicha consola.
¿Los tenis Reebok de PlayStation estarán disponibles en México?
De momento, no hay detalles de que los tenis Reebok de PlayStation lleguen a México, siendo exclusivas de los países mencionados (Estados Unidos, Reino Unido y Japón).
Aunque con colecciones anteriores se ha dado el caso que son liberadas posteriormente al resto de países del mundo, donde no llegaron originalmente.
Habrá que esperar un anuncio oficial por parte de Reebok México, para saber si tendremos los tenis de PlayStation en nuestro país o no.
En caso de que estos tenis llegaran a México, toma en cuenta que el precio podría elevarse un poco del anteriormente señalado.
Esto debido a impuestos, gastos de transporte y almacenaje. Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto con los tenis Reebok de PlayStation.