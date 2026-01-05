¿Llegarán las nuevas Nike Air Max 95 de LEGO a México? La pregunta está inundando las redes sociales.

Y es que, Nike y LEGO decidieron unirse para lanzar las Air Max 95 de Nike en color neón.

¿Las Nike Air Max 95 de LEGO llegan a México?

Después de que se anunciaran las Nike Air Max 95 de LEGO, muchos se preguntan si estarán disponibles en México.

Hasta el momento, se desconoce si llegarán las Nike Air Max 95 color neón, aunque hay altas posibilidades.

Nike Air Max 95 de LEGO (Especial)

Ya que, actualmente, Nike en México vende otros productos de la colección de LEGO como:

Nike Dunk Low x LEGO Collection

Nike G.T Cut 3 LEGO Collection

Además de playeras, pants, jersey, gorros y mochilas de LEGO X Nike que llegaron desde agosto pasado.

Por tal motivo, se espera que los Air Max 95 de LEGO aparezcan en el catálogo de Nike México.

Las Nike Air Max 95 retoman el clásico modelo de tenis para darle un nuevo toque al estilo de LEGO.

Su diseño es futurista con colores grises, negros y neón con detalles en blanco y el logo de LEGO, que los hace lucir espectaculares.

Fecha de lanzamiento de las Nike Air Max 95 de LEGO

Las Nike Air Max 95 de LEGO se lanzarán a finales del mes de marzo 2026.

En cuanto a su costo, se especula que los tenis tengan un precio de 3 mil 570 pesos aproximadamente.

De acuerdo con lo que se ha revelado, las Nike Air Max 95 de LEGO serán únicamente de tallas Grade School; es decir, para niñas y niños de 6 a 12 años.