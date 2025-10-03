Para celebrar el aniversario de las películas, se lanzarán dos modelos de Crocs de Crepúsculo, los cuales seguramente serán muy requeridos por las fans en México.

Aquí te daremos todos los detalles de los Crocs de Crepúsculo, su precio y cuándo estarán disponibles en México.

Precio de los Crocs de Crepúsculo

Como ya mencionamos, los Crocs de Crepúsculo tendrán dos modelos, estos son sus precios:

The Twilight Saga Classic Clog: Mil 382 pesos

The Twilight Saga Classic Platform Clog: Mil 658 pesos

The Twilight Saga Classic Clog (Crocs)

The Twilight Saga Classic Platform Clog (Crocs)

Te damos los precios en dólares de los Crocs de Crepúsculo, pues de momento solo están listados para Estados Unidos, por lo que no se tiene el costo en México de cada par.

El modelo clásico será de color azul y revivirá la vieja “pelea” entre Jacob y Edward, al tener a los dos protagonistas en los zapatos, además de una serie de charms alusivos a cada uno.

Por su parte el modelo de plataforma será de color negro y se enfocará en la pareja de Bella y Edward, contando con charms que celebran su amor.

¿Los Crocs de Crepúsculo estarán disponibles en México?

Los Crocs de Crepúsculo saldrán el 18 de noviembre de 2025; de momento la fecha es solo para Estados Unidos, no hay detalles de la llegada de los zapatos a México ni de su posible precio.

Revisamos la página oficial en México, y no hay registro de los Crocs de Crepúsculo; no obstante, es posible que lleguen a nuestro país en una fecha posterior a su lanzamiento en Estados Unidos.

Por lo general este tipo de colaboraciones sí llegan a nuestro país, aunque en ocasiones el lanzamiento se hace escalonado, es decir, primero en Estados Unidos y otras regiones, antes de llegar a México y América Latina.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca de la llegada de los Crocs de Crepúsculo a México, así como de su precio cuando estos sean anunciados de manera oficial para nuestro país.