La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) compartió la decisión de disminuir la tasa de interés a 6.50%.

De acuerdo con esta política monetaria, se decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a un día, con efecto a partir del 8 de mayo de 2026.

Esta medida responde a una contracción económica a nivel nacional y una disminución en la inflación general.

Cabe señalar que la baja en la tasa de interés influye en los créditos hipotecarios, préstamos personales y financiamiento empresarial.

Banxico baja tasa de interés en 25 puntos a partir del 8 de mayo

Banxico compartió que la actividad económica global en el primer trimestre del 2026 se habría expandido a un ritmo mayor que el trimestre anterior, por lo que decidió bajar la tasa de interés en 25 puntos porcentuales.

Esta decisión, que coloca la tasa de interés en 6.50% se debió también a la situación económica internacional como:

La Reserva Federal de Estados Unidos se mantuvo sin cambios en la tasa de fondos federales

Moderación de la incertidumbre asociada con el conflicto en Medio Oriente

Volatilidad y desempeño mixto en los mercados financieros internacionales y precios de materias primas

Depercio del dólar

Asimismo, Banxico señaló que se prevé un mayor grado de holgura “que el previamente anticipado y persisten importantes riesgos a la baja hacia adelante”.

¿Qué significa la baja en la tasa de interés para la economía de México?

Con la decisión de Banxico para disminuir la tasa de interés al 6.50% a partir del 8 de mayo, la economía de México podría presentar varios efectos para los ciudadanos.

Esto ya que, con una tasa de interés más baja, los bancos podrían prestar dinero a un menor costo y, de mantenerse esta tasa, podría traducirse en: