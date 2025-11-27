México fue el país que más redujo la pobreza y pobreza extrema en América Latina durante la última década, aseguro José Manuel Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para Americanizadme Latina y el Caribe (CEPAL).

“Se explica principalmente por México y, en mejor medida pro Brasil, que aportaron 60 y 30 por ciento de dicha disminución, respectivamente” José Manuel Xirinachs. CEPAL

Uno de los motivos por los que México redujo la pobreza y pobreza extrema es por el “fuerte incremento del salario mínimo” que señala fue alrededor de 135 por ciento entre 2018 y 2025.

Cabe recordar que el incremento del salario mínimo por arriba de la inflación inició en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a partir de 2018.

Programas sociales mexicanos también impactan en reducción de pobreza en AL: CEPAL

LA CEPAL presentó el reporte Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la CEPAL, en el que también se destacó el papel de varios programas sociales en la reducción de la pobreza como:

Becas universales

Transferencias a poblaciones vulnerables

Ampliación de pensiones a adultos mayores

El incremento salarial fue lo que tuvo más peso no solo para mejorar la reducción de carencias por ingresos en México sino en la medición a nivel región en toda America Latina.

En América Latina en 2024 se reportó una reducción de la pobreza por ingresos de 2.2 puntos con respecto a 2023.

Ello significa existían en esa fecha 162 millones de personas en pobreza por ingresos, equivalente a 25.5 por ciento de la población latinoamericana.

CEPAL reconoce los programas sociales pero pide políticas de largo plazo para erradicar la pobreza

A pesar de que México y Brasil dieron peso a la reducción de la pobreza y pobreza extrema, aun quedan tareas como el combate a la desigualdad.

También se señala que los flujos de remesas se han contraído 5.5 por ciento anual con corte hasta septiembre de 2025.

De la misma manera, se señaló que aunque son importantes las transferencias se necesitan políticas de largo plazo para erradicar la pobreza multidimensional.