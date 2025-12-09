El pasado 5 de diciembre se anunció que Netflix adquirió en una compra de 82 mil 700 millones de dólares a Warner Bros., junto con sus marcas y franquicias.

Tras este movimiento por parte de Netflix, se ha revelado que la compañía de la gran “N” roja tuvo en la mira a Disney y EA, esta última influyente en el mundo de los videojuegos.

Netflix se contuvo de comprar Disney y EA por posible respuesta de sus accionistas

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, antes de Warner Bros. era EA la compañía que Netflix trató de adquirir años atrás.

Electronic Arts es conocida por albergar populares sagas de videojuegos como EA Sports FC, Los Sims y Battlefield.

Electronic Arts (Dado Ruvic/REUTERS)

Electronic Arts (EA) fue comprada este 2025 por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita a través de un consorcio de inversores.

Siendo que desde Netflix no se quiso hacer ninguna propuesta por miedo a que los accionistas “no lo vieran con buenos ojos”, pese a que pudo ser un movimiento clave para la compañía de streaming.

Por su parte, Bloomberg también reportó que Disney formaba parte de la próxima compra de Netflix, pero que en este caso fue de manera interna que no se llegó a un acuerdo para plantear una posible adquisición.

Aun así, la compra de Warner Bros. resulta bastante prometedora para Netflix, pues adquirió un importante paquete de licencias que incluyen Harry Potter, Juego de Tronos y el universo de DC Comics.