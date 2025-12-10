Tras anunciarse que Netflix adquirió Warner Bros., Paramount lanzó una oferta superior a la de la plataforma de streaming y ahora, Netflix responde asegurando que “hemos cerrado un acuerdo”.

Netflix responde a Paramount asegura que su trato con Warner Bros. ya está cerrado

Todo parece indicar que la guerra por los derechos de Warner Bros. continúa, y es que tras revelarse que Netflix había comprado a la empresa, Paramount lanzó un par de días después una oferta superior; sin embargo, esta la hizo directamente a los accionistas y saltándose al CEO de WBD David Zazlav.

Es por eso que Netflix ahora responde a la agresiva táctica de Paramount por querer entrar nuevamente en el juego, asegurando que ellos ya cerraron el trato con Warner Bros.:

“El movimiento de hoy era totalmente esperado. Hemos cerrado un acuerdo y estamos muy contentos con él. Creemos que es excelente para nuestros accionistas. Es excelente para los consumidores. Creemos que es una excelente manera de crear y proteger empleos en la industria del entretenimiento. Estamos totalmente seguros de que lo lograremos y lo haremos.” Ted Sarandos, CEO de Netflix

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

De acuerdo con la información, la junta directiva de Warner Bros. respondió a la propuesta de Paramount y se dio a conocer que la decisión se dará a conocer en 10 días hábiles, es decir para el próximo 19 de diciembre.

El acuerdo de Netflix con Warner Bros. para comprar las operaciones de estudio, HBO y HBO Max fue por un valor empresarial de 82 mil 700 millones de dólares (1 mil millones 506 mil 534 millones 322 mil pesos) el cual se anunció el pasado 5 de diciembre.

Por lo que de momento habrá que esperar para saber si Netflix mantiene el trato que, según Ted Sarandos ya está cerrado o sube la apuesta para evitar que Warner Bros. elija a Paramount que ofreció 108 millones 400 mil dólares (1 mil millones 975 mil 020 millones 900 mil pesos).