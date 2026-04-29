Universal Music anunció que venderá 50% de su participación en Spotify como parte de una reestructuración estratégica que busca maximizar el precio de su empresa.

Hoy miércoles 29 de abril, Universal Music Group dio a conocer que hará algunos movimientos en su participación accionaria en en Spotify (SPOT.N).

Universal Music anuncia venta del 50% de su participación en Spotify

La empresa discográfica Universal Music informó que su junta directiva autorizó la venta del 50% de su participación en Spotify.

Los ingresos que obtenga Universal Music de la transacción se destinarían para duplicar su programa de recompra de acciones por un valor de 500 millones de euros (más de 583 mdd).

Spotify Wrapped 2022. (Spotify)

Además, los ingresos de la venta serían repartidos entre sus artistas, según los lineamientos de compensación que tiene la compañía musical.

La decisión de Universal Music surge tras la presión que ha experimentado la compañía sobre el valor de cotización.

Recientemente, el fondo de inversión Pershing Square de Bill Ackman hizo una oferta de adquisición por Universal Music Group valorada en unos 64 mil millones de dólares.

En esa propuesta se incluía la condición de la liquidación completa de la participación de Universal Music en Spotify.

Aunque la oferta fue rechazada, se cree que el movimiento de Universal es una respuesta a las presiones de los accionistas para que se libere el valor acumulado de ese activo.

Universal Music Group (Universal Music Group﻿ / Facebook)

Ahora bien, Universal Music Group también detalló que sus ingresos del primer trimestre del 2026 se frenaron por la debilidad que presentó el dólar .

Universal Music de igual forma indicó que su consejo estima que sus acciones se encuentran infravaloradas en relación con su rendimiento y perspectivas.

Reportes indican que los ingresos de Universal Music Group ascendieron a 3 mil 400 millones de dólares con un aumento del 8.1% en moneda constante, pero sin cambios interanuales.