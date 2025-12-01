De acuerdo con reportes, se ha revelado que Spotify estaría planeando subir sus precios para el próximo año, es decir, para el 2026.

Spotify podría subir sus precios en 2026; estas serían las nuevas tarifas

The Financial Times ha revelado que Spotify estaría evaluando sí subir sus precios para el 2026 durante el primer trimestre del próximo año.

Aunque de momento, de subir sus tarifas, esto solo sería para los usuarios de Spotify Estados Unidos; aunque no se descarta un aumento de precios en otras partes del mundo.

Spotify (Unsplash)

Los nuevos incrementos de Spotify, según las previsiones, varían entre un 7% y un 20% que dependerán del tipo de plan y de la región.

Para México, los precios de Spotify, en caso de que se apliquen al país y tomando de referencia los aumentos que se esperarían en Estados Unidos, sería de:

De 139 pesos hasta 148.73 pesos con un aumento del 7%; 166.80 pesos con un aumento del 20%

Además, también incluiría más paquetes a sus servicios como:

Spotify Lite

Spotify Estándar

Spotify Platinum

El paquete de Spotify Lite estaría pensada para aquellos donde cuentan con un Internet con velocidad muy baja; mientras que el Platinum es para quienes quieran experimentar una calidad de audio superior y características avanzadas como la DJ con Inteligencia Artificial.

Cabe mencionar que este aumento de precios en Spotify, aún no se confirma de manera oficial con cifras finales por parte de la empresa; sin embargo, el aumento de las tarifas correspondería a una tendencia global y aumento de las disqueras.