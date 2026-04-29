Un rumor de que Donald Trump mandaría a bloquear el estrecho de Ormuz de forma prolongada, el petróleo se disparó a los 177 dólares, teniendo un incremento de 5.16 por ciento.

Pese al aumento en el precio del petróleo que se ha presentado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que impide el paso por el estrecho de Ormuz, el precio actual es el más elevado hasta el momento.

Petróleo aumenta por posible bloqueo en estrecho de Ormuz

Hoy 29 de abril de 2026, la agencia AFP dio a conocer un aumento en el precio del barril de crudo Brent en un 5.16 por ciento, quedando en 177 dólares o bien, mil 989 pesos.

Este aumento en el precio del petróleo se vio derivado de que se rumorara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a bloquear el estrecho de Ormuz por tiempo prolongado, así como los puertos de Irán.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo / AP)

Aunque eso es solo un rumor, se le suma la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) lo que ha provocado incertidumbre sobre un conflicto futuro.

El precio que actualmente tendría el petróleo superaría incluso los que existieron en la guerra de Medio Oriente que dejó por semanas bloqueado el estrecho de Ormuz.

Según el nuevo bloqueo que Donald Trump impondría a Irán, se debe a la presión que Estados Unidos busca ejercer para que exista un acuerdo de paz y Teherán decline sus proyectos nucleares.