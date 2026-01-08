Spotify está en crisis. Café Tacvba no es la única agrupación que le dio la espalda a la plataforma tras acusaciones a Daniel Ek.

Luego de que Rubén Albarrán, líder de Café Tacvba, solicitara que su catálogo musical fuera retirado de Spotify, salieron a la luz los artistas y agrupaciones que han hecho lo mismo.

Los artistas y grupos que abandonaron la plataforma como protesta son:

El cantante australiano David Bridie, de 64 años de edad.

La banda de rock canadiense Godspeed You! Black Emperor.

El grupo australiano King Gizzard & the Lizard Wizard.

La agrupación estadounidense Deerhoof.

La banda estadounidense Xiu Xiu

El grupo de rock Hotline TNT

Apoyo a la guerra y poca paga a los artistas, motivos principales por la que artistas se están retirando de Spotify

Pese a que Spotify niega financiar la guerra así como aclara que Helsing, donde Daniel Ek -de 42 años de edad- funge como presidente de la junta, es una compañía independiente, varios artistas coinciden.

Al igual que Café Tacvba, dan por hecho que Spotify apoya la guerra y paga poco a sus artistas.

Café Tacuba se suma a boicot contra Spotify y pide retirar su catálogo (Eduardo Díaz SDP Noticias )

Por ello, Deerhoof solicitó retirar sus 20 álbumes argumentando que su música no mata gente y dejando claro su postura sobre el uso de la inteligencia artificial.

“Nosotros no queremos nuestra música matando gente. Nosotros no queremos que nuestro éxito esté atado a la batalla tecnológica de la IA” Deerhoof

Mientras que King Gizzard & The Lizard Wizardal retiró sus 30 álbumes a fin de presionar al servicio streaming, a quien acusaron de invertir millones en tecnología de drones militares con inteligencia artificial.

Xiu Xiu también les dijo adiós, quitó su 17 discos del que “violento armageddon”.

Xiu Xiu retira sus álbumes de Spotify (@xiuxiuforlife / Instagram)

Ante esto, Spotify intenta esquivar balas. Ya ha enviado comunicados para negar que apoye la guerra e informando que paga el 70% de sus ingresos a los titulares de derechos, es decir, paga más que cualquier otro.

Cabe señalar que está no es la primera vez que la plataforma intenta ser boicoteada, en 2019, artistas como Neil Young, Joni Mitchell y Buffalo Springfield intentaron tumbarlo como protesta a la desinformación sobre el COVID-19.