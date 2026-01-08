Desde hace varios meses atrás, artistas independientes, creadores de contenido e incluso usuarios han intento boicotear a Spotify, movimiento al que recientemente se unió Café Tacuba.

La banda liderada por Rubén Albarrán pidió formalmente a Spotify retirar su catálogo musical.

Llamando al servicio streaming “Stupidfy”, Rubén Albarrán -de 58 años de edad- indicó que su postura se responde a una serie de motivos éticos y artísticos que consideran incompatibles con la visión del grupo:

Inversiones en armamento

Publicidad de ICE

Royalty Pool y modelo de regalías

Destino de ingresos

Uso de inteligencia artificial

Debido a que la banda mexicana hizo énfasis en “las inversiones en armamento”, Spotify ya le respondió.

“Spotify no financia la guerra”: plataforma responde a Café Tacuba

A través de un comunicado, cuyo contenido fue revelado por Agencia México, Spotify dice respetar la opinión de Café Tacuba, agrupación que está equivocada respecto a ellos.

“Spotify no financia la guerra”, dice la empresa y enseguida explica que “Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania”.

Así como niega que el servicio streaming destinado a reproducir música y podcast no reproduce anuncios de ICE.

“La publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas. Spotify es una plataforma para la música, y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes” Spotify

Asimismo, tras reconocer que la música de Café Tacuba ha generado millones de dólares en Spotify, también desmiente que pague poco a sus artistas.

“Spotify sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música”. Spotify

Y reiterando el respeto que sienten por el legado musical de la agrupación, no aclaran si retirarán su catálogo de la plataforma.

Café Tacuba se suma a boicot contra Spotify y pide retirar su catálogo (Eduardo Díaz SDP Noticias )

Origen del boicot a Spotify

El boicot contra Spotify inició en junio de 2025 tras las acusaciones contra el CEO de Spotify, Daniel Ek, de financiar tecnología de guerra a través de su compañía Prima Materia.

Prima Materia habría dado millones de euros a la compañía alemana de tecnología militar Helsing, donde Daniel Ek -de 42 años de edad- es presidente de la junta.

Con el millonario financiamiento, Helsing ha enviado drones de ataque a Ucrania así como ha hecho acuerdos con gobiernos de países como Alemania y Reino Unido.