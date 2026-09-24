Uber para Empresas presentó Movilidad para grupos, una nueva solución tecnológica diseñada para que las compañías gestionen el traslado de sus colaboradores con mayor flexibilidad y control.

La herramienta combina la tecnología y cobertura de Uber con sistemas de ruteo inteligente y gestión centralizada para atender diferentes necesidades de movilidad empresarial, desde turnos fijos y rutas recurrentes hasta horarios rotativos, variaciones en la demanda y horas extra.

Mover a cientos o miles de colaboradores todos los días es una operación compleja que cambia constantemente. Con Movilidad para grupos llevamos la tecnología de Uber a este reto para que las empresas puedan organizar sus traslados de una forma mucho más dinámica, adaptándose a sus turnos y necesidades reales. Alejandra Espinosa, Country Manager de Uber para Empresas en México

Uber para Empresas presenta Movilidad para grupos. (CORTESÍA )

Movilidad para grupos utiliza IA para diseñar rutas dinámicas

Uno de los componentes de la solución es un sistema de ruteo inteligente y dinámico que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para diseñar rutas con múltiples paradas.

La plataforma toma como referencia la lista de colaboradores correspondiente a cada turno y sus direcciones, y permite agrupar de cuatro a seis personas por vehículo. Para operaciones con turnos fijos y rutas regulares, los viajes compartidos pueden programarse con hasta 90 días de anticipación.

En operaciones con turnos rotativos, cambios en la demanda u horas extra, las rutas pueden organizarse de acuerdo con las necesidades de cada momento. La herramienta también contempla traslados punto a punto para conectar centros de transporte público, como estaciones de metro o tren, con centros de trabajo o zonas industriales.

Empresas pagarán únicamente por los viajes realizados

A diferencia de los esquemas basados en una capacidad fija, Movilidad para grupos funciona bajo un modelo de pago por uso, en el que las empresas pagan por los viajes realizados. La combinación de este modelo con rutas dinámicas busca reducir los asientos vacíos y aprovechar de manera más eficiente los recursos destinados al transporte de personal.

Los administradores también pueden realizar cargas masivas de colaboradores y turnos, establecer reglas de uso, gestionar horarios rotativos y horas extra, programar viajes y consultar reportes centralizados de costos.

Desde un panel de control unificado, las empresas pueden consultar los viajes en curso, completados y programados.

Los colaboradores reciben mediante WhatsApp o SMS información sobre sus traslados, incluidas las paradas, horarios y datos del conductor.

Movilidad para Grupos nos ha permitido simplificar y centralizar la gestión de los traslados de nuestros equipos, con mayor visibilidad y la flexibilidad necesaria para adaptarnos a los cambios de nuestra operación. Para Tim Hortons México, contar con una solución que acompañe nuestro crecimiento, y responda a las necesidades reales de nuestros colaboradores es fundamental. Andrea Huerta, Administración y Finanzas, Tim Hortons

Con Movilidad para grupos, Uber para Empresas amplía sus herramientas para compañías que necesitan coordinar el traslado de colaboradores a escala, mediante tecnología, rutas dinámicas y un sistema centralizado para gestionar la operación.