Uber anunció en México una actualización para su servicio Uber Teens, dirigido a adolescentes de 13 a 17 años dentro del Perfil Familiar de la aplicación.

A partir de esta semana, padres y tutores podrán monitorear en tiempo real los traslados de sus hijos mediante transmisión de video desde el interior del vehículo.

La función se integra al rastreo GPS y prioriza la privacidad, ya que la vista en vivo solo está disponible para el adulto responsable y se elimina en un plazo máximo de 14 días.

Uber Teens se actualiza en México con seguimiento de video en tiempo real (Especial)

Uber Teens usa la cámara del conductor y prioriza la privacidad

A partir de esta semana a nivel nacional, los padres y tutores usuarios de Uber Teens tendrán la opción de monitorear los traslados de sus hijos adolescentes en tiempo real mediante transmisión de video desde el interior del vehículo.

La actualización busca fortalecer la seguridad del servicio y brindar mayor tranquilidad a las familias en la gestión de su logística diaria.

Esta tecnología vincula el rastreo GPS tradicional con la cámara del smartphone del socio conductor.

Cuando se inicia el trayecto, el tutor vinculado recibe una notificación automática que le permite asomarse momentáneamente a la transmisión de video.

Como pilar fundamental, la función de Uber Teens prioriza la privacidad: la vista en vivo solo está disponible para la cuenta del adulto responsable y la transmisión finaliza al concluir el viaje.

Posteriormente, el archivo de video permanece estrictamente cifrado en el dispositivo móvil y únicamente se desencripta si se presenta un reporte de seguridad ante la plataforma, eliminándose en un plazo de 14 días si no se registra algún incidente.

Adicionalmente, el sistema pausa la imagen en caso de sobrecalentamiento del teléfono o consumo elevado de datos.

“Libertad acompañada”: Florencia Alfi destaca cómo Uber Teens impulsa la autonomía de adolescentes

En el evento encabezado por Cecilia Román, gerente de comunicación de Uber, la psicóloga Florencia Alfi destacó que la plataforma fomenta el desarrollo de la “libertad acompañada”.

Florencia Alfi recomendó definir acuerdos transparentes en el hogar sobre el uso de herramientas tecnológicas como Uber Teens, promoviendo una autonomía paulatina en los adolescentes.

La actualización de Uber Teens se integra a un robusto esquema de protección implementado desde 2024, el cual abarca la verificación por código PIN antes de abordar, monitoreo RideCheck para detectar paradas inusuales o desvíos y canal de comunicación tripartita entre usuario, tutor y conductor.

Cabe destacar que los viajes de Uber Teens son asignados exclusivamente a conductores con amplia experiencia y altas calificaciones.