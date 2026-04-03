Después de varios años de presencia en México, The Body Shop anunció el cierre de sus operaciones en el país durante abril de 2026, en medio de la crisis económica global que enfrenta la marca.

Las tiendas físicas ya fueron inhabilitadas y las operaciones digitales se mantendrán hasta el 30 de abril, con promociones especiales para liquidar inventario.

La compañía agradeció el apoyo de sus clientes y señaló que el futuro de la marca en México dependerá de la decisión de su propietario global.

The Body Shop en México cerrará operaciones físicas y digitales

De acuerdo con un mensaje en redes sociales, The Body Shop en México cierra de manera indefinida sus operaciones, siendo las primeras en cerrar sus tiendas físicas; mismas que ya debieron de ser inhabilitadas.

Por su parte, las operaciones digitales de The Body Shop en México se mantendrán activas hasta el 30 de abril de 2026; esto incluye sus redes sociales, tienda virtual y correo electrónico, ya sea para aclaraciones o comentarios.

La marca agradece todo el apoyo de sus clientes en México, quienes estuvieron presentes hasta el último día, afirmando que todos los logros conseguidos fueron gracias al apoyo de la gente.

Finalmente señalan que el futuro del negocio en el país dependerá del propietario global de la marca, quien decidirá si es un cierre definitivo o habrá alguna clase de reapertura en el futuro próximo.

The Body Shop en México remata todas sus existencias en tienda en línea

Debido al cierre de operaciones, ya hay un remate de mercancía en la tienda en línea de The Body Shop en México.

En general, The Body Shop en México está dando buenas promociones en todo su producto para terminar con todos los lotes que no se habían vendido previo al anuncio del cierre.

Las ofertas en línea son:

3x2 en toda la tienda

2x1 en buddy butters de 200 y 400 ml

40% de descuento en paquetes de regalo

Todas estas ofertas se mantendrán hasta agotar existencias de la tienda en línea; una vez que se acabe el producto, se procederá a cerrar el portal, dando fin definitivo a su presencia en México.