Netflix ha hecho oficial la compra de Warner Bros. por 82 mil 700 millones de dólares, aproximadamente 1 mil millones 504 mil 073 millones 997 mil pesos, por lo que te decimos todas las marcas y franquicias de las que ahora la plataforma de streaming será dueña.
Lista de marcas y franquicias que pertenecen a Netflix tras la compra de Warner Bros.
Este viernes 5 de diciembre del 2025, Netflix confirmó la compra de Warner Bros. mediante un comunicado, revelando también el costo de la adquisición que fue por 82 mil 700 dólares; sin embargo, esto hace que varias marcas y franquicias ahora pasen a manos de la plataforma de streaming.
Es por eso que te decimos todos los programas, películas, series, marcas y franquicias que ahora estarán en manos de Netflix tras la compra de Warner Bros.:
- Friends
- Ocean’s
- Gremlins
- Evil Dead
- Mad Max
- The Matrix
- Beetlejuice
- DC Comics
- Adult Swim
- Tom & Jerry
- Los Supersónicos
- Casablanca
- Harry Potter
- Citizen Kane
- The Goonies
- Scooby-Doo
- Rick & Morty
- Johnny Bravo
- Looney Tunes
- ¿Qué pasó ayer?
- El Conjuro
- Los Sopranos
- Pollo Robot
- Mortal Kombat
- HBO/HBO Max
- Smiling Friends
- Los Picapiedra
- The Boondocks
- Hora de Aventura
- Sex and the City
- Destino Final
- Cartoon Network
- Game of Thrones
- Singin’ in the Rain
- Las Chicas Superpoderosas
- La Naranja Mecánica
- The Big Bang Theory
- Minecraft (los derechos de las películas)
- Coraje, el Perro Cobarde
- TCM (Turner Classic Movies)
- El Mago de Oz (la película original)
- Dune 3 (solo los derechos de distribución)
- El Señor de los Anillos (el derecho de las películas en el cine)
- Todos los juegos LEGO creados por TT Games
- MonsterVerse (solo los derechos de distribución y de las películas ya existentes)
- WB Games (incluyendo a TT Games, Netherrealm & Rocksteady)