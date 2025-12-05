Netflix ha hecho oficial la compra de Warner Bros. por 82 mil 700 millones de dólares, aproximadamente 1 mil millones 504 mil 073 millones 997 mil pesos, por lo que te decimos todas las marcas y franquicias de las que ahora la plataforma de streaming será dueña.

Lista de marcas y franquicias que pertenecen a Netflix tras la compra de Warner Bros.

Este viernes 5 de diciembre del 2025, Netflix confirmó la compra de Warner Bros. mediante un comunicado, revelando también el costo de la adquisición que fue por 82 mil 700 dólares; sin embargo, esto hace que varias marcas y franquicias ahora pasen a manos de la plataforma de streaming.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Es por eso que te decimos todos los programas, películas, series, marcas y franquicias que ahora estarán en manos de Netflix tras la compra de Warner Bros.:

Friends

Ocean’s

Gremlins

Evil Dead

Mad Max

The Matrix

Beetlejuice

DC Comics

Adult Swim

Tom & Jerry

Los Supersónicos

Casablanca

Harry Potter

Citizen Kane

The Goonies

Scooby-Doo

Rick & Morty

Johnny Bravo

Looney Tunes

¿Qué pasó ayer?

El Conjuro

Los Sopranos

Pollo Robot

Mortal Kombat

HBO/HBO Max

Smiling Friends

Los Picapiedra

The Boondocks

Hora de Aventura

Sex and the City

Destino Final

Cartoon Network

Game of Thrones

Singin’ in the Rain

Las Chicas Superpoderosas

La Naranja Mecánica

The Big Bang Theory

Minecraft (los derechos de las películas)

Coraje, el Perro Cobarde

TCM (Turner Classic Movies)

El Mago de Oz (la película original)

Dune 3 (solo los derechos de distribución)

El Señor de los Anillos (el derecho de las películas en el cine)

Todos los juegos LEGO creados por TT Games

MonsterVerse (solo los derechos de distribución y de las películas ya existentes)

WB Games (incluyendo a TT Games, Netherrealm & Rocksteady)