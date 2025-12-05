Netflix ha hecho oficial la compra de Warner Bros. por 82 mil 700 millones de dólares, aproximadamente 1 mil millones 504 mil 073 millones 997 mil pesos, por lo que te decimos todas las marcas y franquicias de las que ahora la plataforma de streaming será dueña.

Lista de marcas y franquicias que pertenecen a Netflix tras la compra de Warner Bros.

Este viernes 5 de diciembre del 2025, Netflix confirmó la compra de Warner Bros. mediante un comunicado, revelando también el costo de la adquisición que fue por 82 mil 700 dólares; sin embargo, esto hace que varias marcas y franquicias ahora pasen a manos de la plataforma de streaming.

Es por eso que te decimos todos los programas, películas, series, marcas y franquicias que ahora estarán en manos de Netflix tras la compra de Warner Bros.:

  • Friends
  • Ocean’s
  • Gremlins
  • Evil Dead
  • Mad Max
  • The Matrix
  • Beetlejuice
  • DC Comics
  • Adult Swim
  • Tom & Jerry
  • Los Supersónicos
  • Casablanca
  • Harry Potter
  • Citizen Kane
  • The Goonies
  • Scooby-Doo
  • Rick & Morty
  • Johnny Bravo
  • Looney Tunes
  • ¿Qué pasó ayer?
  • El Conjuro
  • Los Sopranos
  • Pollo Robot
  • Mortal Kombat
  • HBO/HBO Max
  • Smiling Friends
  • Los Picapiedra
  • The Boondocks
  • Hora de Aventura
  • Sex and the City
  • Destino Final
  • Cartoon Network
  • Game of Thrones
  • Singin’ in the Rain
  • Las Chicas Superpoderosas
  • La Naranja Mecánica
  • The Big Bang Theory
  • Minecraft (los derechos de las películas)
  • Coraje, el Perro Cobarde
  • TCM (Turner Classic Movies)
  • El Mago de Oz (la película original)
  • Dune 3 (solo los derechos de distribución)
  • El Señor de los Anillos (el derecho de las películas en el cine)
  • Todos los juegos LEGO creados por TT Games
  • MonsterVerse (solo los derechos de distribución y de las películas ya existentes)
  • WB Games (incluyendo a TT Games, Netherrealm & Rocksteady)
