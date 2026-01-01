La buena racha del peso mexicano en la recta final del año se mantuvo al terminar 2025, pues al cerrar los mercados el 31 de diciembre, el tipo de cambio se colocó en 18 unidades por dólar.

De acuerdo con los datos publicados por el Banco de México, al concluir la jornada del último día del 2025, el billete verde se vendió en 18.0080 unidades de la divisa nacional.

Tipo de cambio: Así cerró el peso mexicano el último día del 2025

A pesar de que al cierre de la la jornada correspondiente al último día del 2025 el peso mexicano perdió parte de las ganancias que obtuvo a lo largo del día, la moneda nacional se mantuvo un buen tipo de cambio.

Lo anterior debido a que el banco central mexicano reportó que al terminar los mercados del miércoles 31 de diciembre, el peso mexicano se ubicó en 18 unidades por dólar.

Tipo de cambio peso dólar (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El nivel del peso mexicano al terminar el 2025, fue menos óptimo que el que se registró al cierre del día previo, cuando la divisa local rompió el piso de las 18 unidades al alcanzar un rango de 17.96 unidades por dólar.

Es decir que durante el último día del 2025, la moneda nacional registró una caída con respecto al 30 de diciembre, por el orden del 0.07%, lo cual equivale a 1.2 centavos.

Tipo de cambio: peso mexicano firmó el 2025 como su mejor año desde décadas

En la revisión anual, se observó que el peso mexicano cerró 2025 con una apreciación anual de 13.79% frente al dólar, el cual se trata del mejor desempeño de la divisa nacional registrado desde 1994.

Durante el 2025, el peso mexicano se mantuvo estable en torno a 18 unidades por billete verde, alcanzando mínimos de hasta 17.91 en el mes de diciembre, con lo que consolidó un cierre histórico en el tipo de cambio.

Tipo de cambio (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

El tipo de cambio mostró variaciones marginales en las últimas jornadas, con cierres entre 17.96 y 18.00 pesos por dólar, lo que confirmó la fortaleza anual de la moneda mexicana

Incluso, al compararse los datos de 2022 y 2023 cuando el peso mexicano registró avances menores, en el 2025 la ganancia frente al dólar fue la más alta desde el inicio de libre flotación.

El tipo de cambio de 2025 superó registros de tres décadas, consolidando al peso mexicano como la divisa emergente con mejor desempeño anual en los mercados internacionales.



