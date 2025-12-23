El peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar hoy 23 de diciembre, pues se cotiza por debajo de los 17.94.

El mercado de divisas abrió este martes 23 de diciembre con el peso cotizando en 17.97 por dólar estadounidense.

y para las 7:17 horas, tiempo de la CDMX, el tipo de cambio ya se encontraba en 17.94 pesos por dólar.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló el repunte económico del país durante el mes de octubre, así como la baja del dólar frente al peso por tercer día consecutivo.

Peso mexicano llega a 17.91 por dólar el 23 de diciembre

El martes 23 de diciembre el peso mexicano cotiza en el mercado de divisas por debajo de las 18 unidades por dólar.

Para las 9:31 horas, tiempo local, la divisa mexicana llegó a los 17.91 pesos por dólar estadounidense; cifra que se mantiene a la baja.

Y es que a para el momento de la apertura de los mercados el dólar estadounidense se cotizaba cercano a los 18 pesos, con 17.9791 pesos mexicanos por divisa.

Para las 7:00 horas, el dólar bajó a los 17.94 pesos por divisa y para las 9:30 horas, su valor por divisa ya estaba en 17.91.

Peso mexicano frente al dólar el 23 de diciembre de 2025 (ccaptura de pantalla)

Claudia Sheinbaum presume crecimiento de la actividad económica de México

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió el crecimiento de la actividad económica en México, de acuerdo con el Indicador Global de Actividad Económica durante el mes de octubre.

“Sorprende repunte de economía en octubre, crece el Indicador Global de Actividad Económica 1%, su mejor comportamiento desde julio de 2024”, compartió Claudia Sheinbaum, texto que forma parte de una nota periodística.

Asimismo, resaltó que la inflación anual para la primera quincena de diciembre se registró a la baja con 7.72%, pues una quincena anterior ésta se colocó en 3.99%.