Aprovechando los signos de debilidad que mostró el billete verde el 28 de noviembre, el peso sorprendió al alcanzar su mejor nivel frente al dólar desde julio de 2024.

Sobre ello, datos del Banco de México establecen que al concluir la jornada, la divisa nacional ganó terreno a su contraparte de Estados Unidos y se colocó en 18.2953 unidades por dólar.

El peso cierra jornada del 28 de noviembre en su mejor nivel desde julio de 2024

El viernes 28 de noviembre, el peso mexicano tuvo una de sus mejores jornadas del año, pues al cierre de los mercados alcanzó su mejor nivel desde julio de 2024.

Lo anterior debido a que información publicada por el banco central mexicano indica que al concluir el mercado cambiario, el peso se colocó en 18.2953 unidades por dólar.

Peso mexicano se fortalece frente al dólar (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Es decir que al cerrar la jornada, la divisa nacional obtuvo ganancias por el orden del 0.29% con respecto al nivel del día previo, lo cual equivale a 5.39 centavos en términos reales.

Con ello, el peso cerró una gran semana, toda vez que los datos acumulados desde el lunes indican que la moneda mexicana consiguió una alza de 1.02% o 18.94 centavos.

Incluso, por su buen desempeño la divisa nacional se colocó en su mejor nivel desde el mes de julio de 2024, aunque aún sigue muy lejos de esos rangos que se ubicaban entre 16.30 y 16.50.

Peso sorprende con ganancias ante el dólar; estos factores fueron fundamentales

El buen ritmo del peso mexicano que cerró la semana en curso con ganancias que lo ubican incluso en su mejor nivel ante el dólar desde el mes de julio de 2024, se debió a diversos factores.

Al respecto, analistas de mercados han referido que la moneda mexicana aprovechó un momento de inestabilidad del dólar, pero también se impulsó por factores de fortaleza interna:

Expectativa de recorte de tasas por la FED

La inflación y empleo mostraron señales de desaceleración

Suspensión de mercados debido a la fecha feriado por el Día de Acción de Gracias

Mejor desempeño semanal del Euro y la Libra

Continuidad de inversión en México

Precio del crudo estable