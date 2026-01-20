La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) presumió que el peso mexicano se apreció 1.97 por ciento frente al dólar en la primera quincena de enero.

Ello refleja, decir de la SHCP, que el preso mexicano arrancó el año 2026 “con todo”, nivel que no se había visto desde 2024.

Con ello, dijo, están dentro del top tres de divisas que más se han apreciado frente al dólar.

Monedas que se apreciaron frente al dólar al inicio de 2026

El peso mexicano se encuentra en tercer lugar de las monedas más apreciadas, solo detrás del peso colombiano y el real brasileño.

Peso colombiano 2.9 por ciento

Real brasileño 2.27 por ciento

Peso mexicano 1.95 por ciento

¿Qué pasa con el peso mexicano frente al dólar?

El tipo de cambio este martes 20 de enero por la mañana se coloca en en 17:59 pesos por dólar estadounidense.

Algunas críticas al respecto son que en realidad el dólar estadounidense es el que se está depreciando.

Otras críticas más son respectó a que la recuperación del peso mexicano ante el dólar no es un indicador de que haya mejorado la economía.

En redes sociales se emitieron burlas del “super peso colombiano” o el “super real brasileño” luego de muchos hablan del “super peso mexicano”.