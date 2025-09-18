El peso mexicano alcanzó nuevo récord frente al dólar estadounidense desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum hoy jueves 18 de septiembre.

Este jueves el costo por divisa inició con 19.31 pesos por dólar; sin embargo su punto más bajo llegó a las 12:05 UTC, es decir a las 6:08 horas, tiempo del centro de México, a los 18.2303 pesos mexicanos por divisa.

Peso mexicano alcanza cifra récord frente al dólar desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum

El tipo de cambio ha registrado una cifra récord en favor del peso mexicano sobre el dólar estadounidense desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Y es que el jueves 18 de septiembre, el peso llegó a las 18.23 unidades por dólar; para las 8:05 horas, se reportó en 18.3097 pesos por dólar estadounidense.

tipo de cambio el 18 de septiembre (captura de pantalla)

Esto contrasta con el tipo de cambio al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum que, el 1 de octubre de 2024, llegó a los 19.6326 pesos por dólar.

El anterior tipo de cambio más bajo anterior se reportó el 22 de agosto 2025, con 18.5950 pesos; mientras que el más alto se registró el 4 de marzo de 2025 con 20.8518 pesos por dólar, según el Banco de México.

Del 8 de abril 2025, cuando inició en 20.69 y llegó a los 20.8524 pesos por dólar; cuando se marcó el incremento de la fuerza de la divisa nacional, y hasta hoy que inició la cotización en 18.3106, el dólar ha disminuido su valor frente al peso mexicano en 2.38 por divisa.