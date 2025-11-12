Al arrancar la jornada de hoy 12 de noviembre, el peso mexicano se fortalece frente al dólar.

Esto ocurre ante la espera de los inversores de la posible reapertura del Gobierno en Estados Unidos lo que ha generado cambios temporales en la economía de ese país.

Ahora en medio de la apertura de los mercados de este 12 de noviembre el peso mexicano gana ventaja sobre el dólar.

Peso mexicano avanza sobre dólar hoy 12 de noviembre a 18.28 unidades

el peso mexicano avanza sobre el dólar con 18.28 unidades.

Además el peso mexicano continúa con su avance semanal y se posiciona en el 5° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar, según un análisis de Monex.

Aunque hoy 12 de noviembre el tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano frena su retroceso a medida que el dólar recupera estabilidad, tras retroceder a mínimos de una semana.

También en este mismo reporte de Monex indican que la moneda local presenta significativa correlación con las divisas de economías emergentes con mayor participación en las estrategias de carry trade.

Esto ante la posibilidad de que con la reanudación de las agencias federales en Estados Unidos, los inversores puedan reforzar sus expectativas de flexibilización monetaria por parte de la FED.

Mientras que en otro análisis de Monex sobre cómo cerró el peso mexicano el mes de octubre indica cerró en $18.55, lo que implicó una depreciación del peso en 1.3% respecto al cierre de septiembre.

Lo anterior respondió principalmente a los siguientes factores, según el mismo análisis: