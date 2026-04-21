Te platicamos quién es Arthur Levinson, director independiente principal de Apple y director general de Calico.

El liderazgo de Apple recae en Arthur Levinson, quien preside el Consejo de Administración de la compañía de Cupertino.

¿Quién es Arthur Levinson?

Arthur D. Levinson “Art” es un empresario estadounidense conocido por ser director independiente principal de Apple.

Arthur Levinson, director independiente principal de Apple (Especial)

¿Cuántos años tiene Arthur Levinson?

En la actualidad, Arthur Levinson tiene 76 años de edad. Nació el 31 de marzo de 1950.

¿Quién es la esposa de Arthur Levinson?

Arthur Levinson está casado con Rita May Liff desde el 17 de diciembre de 1978.

¿Qué signo zodiacal es Arthur Levinson?

Por su fecha de nacimiento, Arthur Levinson es del signo zodiacal Aries.

Arthur Levinson, director independiente principal de Apple (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Arthur Levinson?

Arthur Levinson es padre de dos hijos.

¿Qué estudió Arthur Levinson?

El Director independiente principal de Apple, Arthur Levinson, estudió la licenciatura en ciencias en la Universidad de Washington.

Posteriormente, obtuvo un doctorado en ciencias bioquímicas de la Universidad de Princeton.

Arthur Levinson, director independiente principal de Apple ( Martin Klimek/ZUMA Press / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

¿En qué ha trabajado Arthur Levinson?

Arthur Levinson fue director ejecutivo de Genentech de julio de 1995 hasta abril de 2009.

De 2004 a 2009, Levison asumió el cargo de director de Google.

A partir del 2011 hasta la actualidad, Arthur Levinson es Director independiente principal de Apple.

Hacia septiembre de 2013, Arthur Levinson fue nombrado director ejecutivo de Calico, empresa centrada en salud, envejecimiento y bienestar.

Arthur Levinson ha sido autor y coautor de más de 80 artículos científicos. Además de invento en 11 patentes estadounidenses.

Por su trabajo, Arthur Levinson entró al Salón de la Fama de la Biotecnología en la Reunión de Directores Ejecutivos de Biotecnología de 2003.

La Universidad de Princeton le dio la Medalla James Madison por su trayectoria en investigación científica y biotecnología.

Otras distinciones que ha ganado Arthur Levison son las siguientes:

Premio Margaret Foti de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (2011)

Medalla Doble Hélice del Laboratorio Cold Spring Harbor (2012)

Premio Alumnus Summa Laude Dignatus de la Universidad de Washington (2014)

Medalla Nacional de Tecnología e Innovación (2014)

Premio Bower al Liderazgo Empresarial (2021)