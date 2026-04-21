El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al publicar un extenso mensaje en Truth Social en el que habló sobre su relación con Tim Cook tras dejar el cargo como CEO de Apple.

En su declaración, Trump aseguró que siempre ha admirado tanto a Tim Cook como a Steve Jobs, aunque lanzó una polémica comparación al señalar que, de no haber fallecido Jobs tan joven, la compañía habría tenido éxito, “pero ni de lejos tan bueno” como bajo el liderazgo de Cook.

“Siempre he admirado mucho a Tim Cook, y también a Steve Jobs, pero si Steve no hubiera fallecido tan joven y hubiera dirigido la empresa en lugar de Tim, la compañía habría tenido éxito, pero ni de lejos tan bueno como lo ha tenido bajo su liderazgo” Donald Trump

Trump revela llamada clave con Tim Cook durante su presidencia

Donald Trump detalló que su relación con Tim Cook comenzó con una llamada al inicio de su primer mandato, cuando el entonces CEO de Apple enfrentaba un problema “bastante grave” que, según Trump, solo él podía resolver como presidente.

Trump relató que le impresionó recibir la llamada, incluso recordando el momento con tono irónico al referirse a Cook como “Tim Apple”.

Donald Trump elogias a Tim Cook tras dejar de ser CEO de Apple (@realDonaldTrump​ / Truth social)

También afirmó que el directivo buscó su ayuda directamente en lugar de recurrir a consultores costosos, lo que marcó el inicio de una relación que describió como “larga y muy grata”.

“Para mí, todo comenzó con una llamada de Tim al inicio de mi primer mandato. Tenía un problema bastante grave que solo yo, como presidente, podía solucionar. La mayoría habría pagado millones de dólares a un consultor, a quien probablemente no conocía, pero que diría conocerme bien. Los honorarios se habrían pagado, pero el trabajo no se habría realizado.” Donald Trump

A lo largo de su mensaje, Trump destacó que durante su gobierno Cook lo contactaba de forma moderada para solicitar apoyo en distintos temas, asegurando que siempre procuró ayudarlo cuando era posible.

Además, Donald Trump criticó el uso de consultores caros, señalando que Cook evitaba ese tipo de gastos y resolvía los problemas de manera eficiente.

“Durante mis cinco años como presidente, Tim me llamaba, pero nunca demasiado, y yo lo ayudaba en lo que podía. Años después, tras tres o cuatro grandes ayudas, empecé a decirle a la gente, a cualquiera que quisiera escuchar, que este tipo es un gerente y líder increíble.” Donald Trump

Finalmente, el presidente Trump calificó la carrera de Tim Cook como “increíble, casi incomparable”, y aseguró que seguirá teniendo éxito en cualquier proyecto futuro, rematando con un elogio directo: “Sencillamente, Tim Cook es un tipo increíble”.