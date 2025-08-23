La Casa Blanca de Donald Trump abrió una cuenta de TikTok pese a que la red social china enfrenta un decreto de prohibición por parte del gobierno de Estados Unidos; te damos los detalles del caso.

TikTok se encuentra en jaque desde que el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obliga a ByteDance, empresa china dueña de la red social, a vender la aplicación a una empresa nacional.

El vínculo de TikTok con China representaría una amenaza para la seguridad, argumentó el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, la Casa Blanca ya abrió su cuenta en esta red social, esta es la razón.

TikTok (AP / AP)

Casa Blanca de Estados Unidos ya tiene TikTok pese a posible prohibición de la red social china

El pasado 19 de agosto, la Casa Blanca de Estados Unidos abrió su cuenta de TikTok pese a que el gobierno le sigue exigiendo a la red social cambiar de propietarios y romper relación con China.

Ante la inminente prohibición de TikTok en Estados Unidos, el presidente Donald Trump suspendió esta orden y extendió el plazo por 90 días para que la red social encuentre un comprador no chino.

La nueva cuenta de la Casa Blanca en TikTok ha generado dudas sobre si la promoción de la red social china seguirá en marcha, pues esta se da a pocos días de que se venza el plazo de Donald Trump.

TikTok Casa Blanca (Captura de pantalla)

Casa Blanca de Estados Unidos abrió cuenta en TikTok; esta sería la razón

TikTok tendrá que conseguir un comprador no chino antes del 17 de septiembre de 2025 para poder seguir operando en Estados Unidos, sin embargo, la Casa Blanca ya tiene una nueva cuenta en esta red social.

El presidente Donald Trump apoyó la prohibición de TikTok por varios meses, pero habría cambiado de parecer al considerar la red social china como un canal para ganarse el apoyo de los jóvenes.

Tras su primera publicación en Tiktok, la cuenta de la Casa Blanca de Estados Unidos ganó 4 mil 500 seguidores en tan solo una hora y a tres días de su apertura @whitehouse ya tiene más de 394 mil.

La primera publicación de la Casa Blanca de Estados Unidos fue un video de 27 segundos con imágenes y un discurso de Donald Trump, con el siguiente mensaje: “¡Estados Unidos, volvimos! ¿Qué tal, TikTok?”.