La empresa automotriz propiedad de Elon Musk, Tesla, enfrenta una nueva demanda por las fallas eléctricas que han causado accidentes mortales y las llamadas “puertas trampa” en sus unidades.

La demanda en contra de la compañía se interpuso luego de un choque de un Tesla Model 3 ocurrido en el estado de Washington, que dejó un saldo fatal de una persona muerta y otra herida de gravedad.

Tesla encara nueva demanda en Estados Unidos por fallas eléctricas y supuestas “puertas trampa”

Por un accidente ocurrido en el 2023, la firma automotriz, Tesla, fue demandada este viernes 21 de noviembre ante un tribunal federal del estado de Washington, Estados Unidos.

Tesla (Milan Csizmadia/Unsplash)

En la demanda se señala que la unidad que protagonizó el accidente, la cual correspondía a un Model 3, registró una serie de graves fallas eléctricas y un nuevo incidente de las supuestas “puertas trampa”.

Lo anterior debido a que en la nueva demanda contra la empresa de Elon Musk se acusa que el “diseño único y defectuoso del maneral de las puertas”, dejó un muerto y un herido de gravedad.

Por este caso, Tesla enfrenta nueva demanda

En enero del 2023, Jeffrey Dennis y su esposa Wendy se dirigían a su casa en Washington a bordo de su automóvil Tesla Model 3, luego de que hicieron algunas compras.

Sin embargo, el automóvil eléctrico registró una grave falla eléctrica, pues se reporta que “aceleró de manera repentina y descontrolada”, por lo que terminó chocando en contra de un poste.

El impacto provocó que la unidad se incendiara, por lo que Jeffrey y Wendy intentaron salir, no obstante, los manerales de las puertas fallaron, dejando a ambos dentro del Tesla.

“Varios transeúntes corrieron hacia el vehículo e intentaron ayudar a Jeff y Wendy Dennis, pero los manerales del Model 3 no funcionaban” Demanda contra Tesla

La falla eléctrica en las que ya han sido denominadas como “puertas trampa”, impidió incluso que los servicios de emergencia que atendieron el accidente, pudieran sacar a las víctimas del auto.

Derivado del choque y el incendio de la unidad, Jeffrey Denis murió y su esposa Wendy sufrió heridas de gravedad, por lo que casi 3 años después se presentó la demanda contra la empresa de Elon Musk.