Elon Musk vuelve a presumir a Tesla como el auto más vendido del mundo.

El empresario Elon Musk- de 54 años de edad-mostró que un modelo de Tesla fue el preferido de los consumidores.

Así presumió Elon Musk a Tesla como el auto más vendido del mundo

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), Elon Musk presumió que el Tesla Model Y es oficialmente el auto más vendido del planeta.

Musk también reveló en su publicación que dicho logro del Tesla Model Y era por tercer año consecutivo.

Elon Musk vuelve a presumir a Tesla como el auto más vendido del mundo (@elonmusk / X)

Cabe recordar que el título del auto más vendido del mundo, se lo adjudicó Tesla en 2023 y 2024 con más de 1 millón de unidades matriculadas.

Replicando dicho éxito también en 2025, por lo que Elon Musk no dudó en presumirlo.

El post de Elon Musk de inmediato generó diversas reacciones en X de gente que celebró el logro de Tesla al considerarlo merecido.

Tesla Model Y (Tesla)

Tesla Model Y no pasa pruebas de frío y envejecimiento

Pese al entusiasmo de Elon Musk porque el Tesla Model Y es el auto más vendido del mundo, hay informes que han señalado los defectos de dicho vehículo.

Durante un macrotest invernal en la ciudad de Yakeshi, en China, el Tesla Model Y fue sometido a una dura prueba.

Un 67 autos eléctricos, incluido el Tesla Model Y, se expusieron a temperaturas de menos 25 grados Celsius.

En ese test, el Tesla Model Y tuvo un desplome quedando en el puesto 31 de rendimiento al no poder mantener su autonomía en condiciones extremas.

Por su parte, la TÜV Association presentó su informe de 2026 donde evidencia que el Tesla Model Y es el modelo de auto que peor envejece.

Con el tiempo, el Tesla Model Y presenta defectos de un 17.3%. En ese mismo informe también se expuso al Tesla Model 3 con un índice dele 14.7%.