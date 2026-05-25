Claudia Sheinbaum aclaró que en las reuniones sostenidas con la FIFA sobre el Mundial 2026 no se ha abordado el tema de la piratería en transmisiones.

“Nunca se ha planteado en las mesas de trabajo, presente la presidenta, este tema” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 25 de mayo de 2026, señaló que ha participado en cuatro encuentros con directivos de la FIFA, sin que se mencione el uso de plataformas ilegales en el Mundial 2026.

“Yo he atendido 4 reuniones con la jefa de gobierno, donde viene el directivo de la FIFA, representante de la FIFA en México… Nunca se planteó en estas reuniones este tema, nunca se ha planteado. No está bien que sea a través de las redes sociales cuando hay mesas de trabajo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México consideró que los partidos deberían ser “más accesibles” para la población, aunque respetó los acuerdos de derechos de transmisión.

Profeco, en cambio, sí revisará el planteamiento sobre piratería.

Sheinbaum reitera que FIFA no ha hablado de piratería por Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ha estado presente en 4 reuniones con el directivo y el representante de FIFA en México para tratar diversos temas en el marco del Mundial 2026.

Sin embargo, entre ellos no ha estado el tema de la piratería en México ni las transmisiones de los partidos.

Partidos del Mundial 2026 deberían ser más accesibles

La presidenta de México señaló que las transmisiones de los partidos del Mundial 2026 deberían ser “más accesibles” para que la población pueda verlos; sin embargo, respeta los acuerdos de la FIFA respecto a los derechos de transmisión.

“Nosotros no vemos problema, debería ser abierta la transmisión, eso pienso yo, pero la FIFA considera ya desde hace rato que las transmisiones de los partidos sean a través de ciertas plataformas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Las plataformas tienen que ser accesibles para que las personas vean los partidos”.

Profeco atenderá planteamiento sobre piratería de transmisiones del Mundial 2026

Por su parte, Iván Escalante, titular de Profeco, señaló que si bien el cuestionamiento sobre piratería en transmisiones de los partidos del Mundial 2026 no fue hecha por la FIFA, sí será atendido.

En este sentido, la Profeco revisará sus atribuciones para atender la protección a los derechos de transmisión de partidos que pertenecen a Televisa-Vix.