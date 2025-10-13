¿Qué pasó con BBVA? Hoy lunes 13 de octubre se ha reportado que se registra una falla general en la app y servicios de banca en línea, pues se asevera que han dejado de funcionar.

Por medio de redes sociales, usuarios han compartido diversas publicaciones en las que acusan que BBVA falló hoy, pues no se pueden hacer pagos, transferencias y demás movimientos.

Lo reportes también se reflejan en la plataforma de monitoreo de servicios digitales, Downdetector, debido a que en ella se registra un pronunciado pico de informes de errores y mal funcionamiento.

Downdetector registra alza en reportes de fallas en BBVA (Downdetector)

Usuarios de BBVA reportan que no se pueden hacer pagos, transferencias y otros movimientos

A un par de días de la quincena, usuarios de BBVA reportan una nueva falla tanto en la app como en los servicios de la banca en línea, toda vez que se acusa que han dejado de funcionar.

A través de X, cuentahabientes de la institución bancaria han compartido diversos mensajes en los que acusan que la aplicación para móviles no permite realizar las operaciones habituales.

Sobre ello, los afectados señalan que no pueden hacer pagos, transferencias y otros movimientos debido a que app y banca en línea ni siquiera dejan accesar.

Con respecto a dicha situación, los usuarios han compartido una infinidad de mensajes en los que muestran los mensajes de error que se arrojan en la app al intentar entrar.

En las imágenes se puede leer que la app emite un mensaje que dice que “el servicio de BBVA está temporalmente inactivo”, por lo que se pide intentar ingresar más tarde.

De la misma forma y como suele ocurrir en cada caída de servicios bancarios, los internautas no han dejado pasar la oportunidad para burlarse de la situación con memes.

Afectados comparten mensajes sobre las fallas en app y servicios de BBVA hoy (X )

BBVA falla hoy: banco ya se pronunció

En medio de los reportes y denuncias que sen han compartido por las fallas de BBVA hoy 13 de octubre, la institución bancaria compartió un comunicado en el que se pronunció por los hechos.

En el breve despegado que publicó en redes, BBVA reconoció que su app y servicios de banca en línea han dejado de funcionar, por lo que aseveró, ya se trabaja para solucionarlos.

Por las afectaciones que han causado a sus millones de usuarios que no pueden realizar pagos, transferencias y demás movimientos, el banco lamentó los inconvenientes.

Sin embargo, la institución bancaria no ofreció ninguna explicación sobre las razones por las cuales se registran los errores, motivo por el que se desconocen las causas de los mismos.