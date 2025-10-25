A través de redes sociales se ha dado a conocer que, debido al mantenimiento de SPEI, BBVA y bancos que usen este sistema, no podrán hacer transferencias hoy.

El mantenimiento de SPEI impedirá transacciones electrónicas en BBVA y demás bancos, durante un lapso de 2 horas de las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. del viernes 24 de octubre.

Mantenimiento SPEI (BBVA)

El mantenimiento de SPEI afectará a estos bancos además de BBVA

Junto con BBVA, estos son los bancos que serán afectados por el mantenimiento de SPEI en la tarde y noche del 24 de octubre de 2025:

BBVA Banamex Banorte Banregio BanCoppel BanBajío Banco Azteca Caja Popular Mexicana HSBC Nu Santander Scotiabank

Debido al mantenimiento de SPEI, ninguno de estos bancos tendrán transferencias durante 2 horas en este 24 de octubre de 2025.

De acuerdo con la misma plataforma, si se hacen transferencias durante el mantenimiento, las operaciones podrían retrasarse o quedar canceladas completamente.

Es decir, la misma aplicación de tu banco te informará que no puede hacer la transacción, por lo que tendrás que esperar hasta después de las 8:00 p.m. para hacer la operación.

Se recomienda intentar incluso varios minutos después de las 8:00 p.m., previniendo que el mantenimiento se pueda alargar más allá de la hora establecida.

Mantenimiento SPEI (Banorte)

Recomiendan hacer pagos en efectivo durante el mantenimiento de SPEI

Si es necesario hacer un pago durante el mantenimiento de SPEI, se ha recomendado hacerlo en efectivo, en caso de ser posible.

Principalmente en lugares o a terceros que tengan esa disponibilidad (familiares, amigos o establecimientos físicos), donde se maneje el pago en efectivo.

Aunque el mantenimiento de SPEI afecta las transferencias, los cajeros y la disposición de efectivo de estos queda intacta, debido a que son sistemas diferentes.

No obstante, el pago con algunas tarjetas sí podría verse afectado, de ahí que no se dé esta opción de pago durante el periodo en que el sistema no estará en función.

Buscando minimizar los problemas relacionados a este mantenimiento entre la población en general.