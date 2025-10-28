¿Quién es César Vega? Él es el asesor financiero que se quejó de la modificación de la app de BBVA México, por lo que te damos detalles de él como:

¿Quién es César Vega?

César Vega es un economista, inversionista y empresario; además de ser socio cofundador de Vega Capital.

Él es conocido por su trabajo para simplificar las finanzas a través de talleres, cursos online y contenido en redes sociales, los cuales están enfocados en ayudar a personas a gestionar su dinero, ahorrar e invertir.

También es autor del libro “Finanzas en Sencillo” y ha trabajado previamente en el sistema bancario.

Se desconoce la edad de César Vega.

Tampoco se sabe si César Vega tiene pareja actualmente.

Al no saberse cuándo nació, se desconoce qué signo zodiacal es César Vega.

No hay información pública que revele que César Vega tenga hijos.

César Vega estudió economía en la Facultad de Economía de la UNAM, siendo becado por tener el mejor promedio y por ser el mejor atleta.

De acuerdo a sus redes sociales, el es CEO de Vega Capital, una firma de consultoría financiera y gestión patrimonial.

En redes sociales se revela que tiene más de 10 años asesorando sobre temas financieros y se especializa en temas de asesoría patrimonial, ahorro, inversión y planificación financiera.

A través de sus redes sociales, César Vega se quejó de las nuevas modificaciones de la app de BBVA, asegurando que pasó de ser la mejor app de México a ser una que confunde a todos los clientes.

Pues incluso él que es un experto en economía y en la banca, no pudo realizar una transferencia debido a lo complicado que se ha vuelto utilizarla.

Esto hizo que varios usuarios y seguidores de Vega estuvieran de acuerdo con él, revelando que tampoco les ha sido fácil entenderle.