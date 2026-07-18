Bruce Taylor es un empresario de Estados Unidos fundador de Taylor Farms, una de las mayores compañías productoras de ensaladas, frutas y vegetales frescos de Norteamérica.

En 2026, su nombre volvió a cobrar relevancia por la investigación sanitaria relacionada con un brote de ciclosporiasis en el país.

¿Quién es Bruce Taylor?

Bruce Taylor es un empresario estadounidense originario del Valle de Salinas, California.

Pertenece a la tercera generación de una familia dedicada al cultivo de hortalizas y, tras desarrollar experiencia en la industria de productos frescos, fundó Taylor Fresh Foods, hoy conocida como Taylor Farms, en 1995 junto con un grupo de socios.

Actualmente se desempeña como presidente y director ejecutivo (CEO) de la compañía.

Bruce Taylor (University of Arizona)

¿Cuántos años tiene Bruce Taylor?

Bruce Taylor ha mantenido en reserva su fecha de nacimiento y no existe una fuente oficial que permita confirmar su edad exacta.

¿Quién es la esposa de Bruce Taylor?

El fundador de Taylor Farms ha procurado mantener su vida familiar fuera del ámbito público y no existe información ampliamente documentada sobre su esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Bruce Taylor?

Debido a que su fecha de nacimiento no ha sido difundida públicamente, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Bruce Taylor?

No existe información pública ampliamente documentada sobre sus hijos o su vida familiar.

¿Qué estudió Bruce Taylor?

Bruce Taylor estudió en la Haas School of Business de la University of California, Berkeley, donde obtuvo un doble grado en Negocios y Economía Agrícola.

Su formación académica, combinada con la experiencia adquirida en el negocio familiar, le permitió desarrollar una visión empresarial enfocada en la innovación y la producción de alimentos frescos.

¿En qué ha trabajado Bruce Taylor?

Antes de fundar Taylor Farms, Bruce Taylor participó en el crecimiento de Fresh Express, empresa pionera en la comercialización de ensaladas listas para consumir que posteriormente fue adquirida por Chiquita.

En 1995 creó Taylor Fresh Foods, compañía que evolucionó hasta convertirse en Taylor Farms. Bajo su liderazgo, la empresa expandió sus operaciones a Norteamérica y Europa, desarrolló nuevas líneas de productos, impulsó tecnologías de inocuidad alimentaria y consolidó alianzas con las principales cadenas de supermercados y restaurantes de Estados Unidos.

Además, ha presidido organizaciones de la industria agrícola y forma parte de consejos relacionados con innovación, sostenibilidad y producción de alimentos.