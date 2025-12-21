Aunque mucho se ha hablado de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix y Paramount, un reporte indica que la empresa Starz también estuvo envuelta en el asunto.

Lo interesante es que Starz no quería las franquicias de Warner Bros., su interés eran los canales de la compañía, aspecto al que pocos han prestado atención.

Starz quiso comprar los canales de Warner Bros.

Al ser una televisora, Starz hizo una oferta a Warner Bros. por 25 mil millones de dólares, para hacerse con todos sus canales de televisión tradicional.

Además de una participación del 20% en sus negocios de estudio y streaming, con el fin de reforzar su marca para el futuro inmediato.

Starz (Starz)

Starz solo quería esa parte de Warner Bros., por lo que no ofertó por el resto del estudio; sean las franquicias de cine, servicio de streaming o negocios de videojuegos.

Aunque su propuesta fue analizada, Warner Bros. consideró que “no era procesable en ese momento”, siendo una manera elegante de decir que no estaban interesados.

Aunque se planteó la posibilidad de que Warner Bros. se vendiera por separado, todo indica que al final la empresa decidió mantenerse unida para la transacción.

Warner Bros. tuvo problema con sus canales de televisión antes de la oferta de Starz

El interés de Starz por los canales de Warner Bros. viene de una posible oportunidad por parte de los dueños de la televisora.

Warner Bros. reportó pérdidas en este 2025 derivadas, principalmente, de su negocio de canales de televisión, que arrastraron el buen año que tuvo en cines.

La oferta de Starz vendría como una manera oportunista de darle una vía a Warner Bros. para que se deshiciera de sus canales, mismos que ya no le están funcionando.

Aunque en el papel la idea era buena, la oferta no fue la más adecuada para la junta directiva liderada por David Zaslav, quienes al final se decantaron por Netflix.

Habrá que ver si en el futuro Netflix decide mantener los canales de Warner Bros. o estos desaparecerán definitivamente.