Warner Bros. anunció a través de un comunicado, la llegada de HBO Max, su servicio de streaming, a más países para el próximo mes de marzo del 2026 junto con Amazon, completando un total de 100 territorios en donde está disponible la plataforma junto a sus contenidos.

¿A qué países llega HBO Max de Warner Bros. con Amazon?

En un comunicado oficial, Warner Bros. reveló que su servicio de streaming, HBO Max llegará a un total de 8 países en Europa:

Italia Alemania Austria Suiza Luxemburgo Liechtenstein Israel Grecia

Además, Warner Bros. también dio a conocer en dicho comunicado que HBO Max estará disponible próximamente en Reino Unido e Irlanda; esto para finales de marzo del 2026.

Cabe recordar que actualmente Warner Bros. se encuentra afinando los detalles de su negociación con Netflix, quien compró sus activos en una dura lucha con Paramount, de quien ahora enfrenta una demanda.

“HBO Max ya está disponible directamente al consumidor en 8 nuevos países, entre ellos Italia, Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Israel y Grecia. Ya está disponible en más de 100 países, con lanzamiento en el Reino Unido e Irlanda a finales de marzo.” Warner Bros.

Según dio a conocer Warner Bros., HBO Max ya está disponible actualmente en más de 100 países directamente a sus clientes, pero también lo estará a quien cuente con suscripción adicional de Amazon Prime Video en Italia, Alemania y Austria.

La llegada de HBO Max a más países, especialmente en el territorio de Europa, significa un crecimiento y expansión del servicio de streaming de Warner Bros. justo cuando llega la compra de Netflix.

Cabe recordar que el servicio de HBO Max comenzó a desplegarse en 2020 primero en Estados Unidos; posteriormente llegó y se ha expandido a países de Latinoamérica, Europa y Asia.

Y ahora, los usuarios de estos 8 países a los que llegará el servicio de Warner Bros. podrán disfrutar del contenido de:

HBO

Warner Bros. Pictures

DC Studios

Warner Bros. Television

Max Originals y más

El comunicado de Warner Bros. finaliza con el conteo de suscriptores de HBO Max para el tercer trimestre de 2025, en donde revela que cuenta con un total de 128 millones de suscriptores de streaming a nivel mundial.

“Es emocionante comenzar el Año Nuevo expandiéndonos a algunas de las economías más grandes del mundo, mientras continuamos ofreciendo HBO Max a nuevos espectadores. Los fans de estos mercados tienen mucho que esperar, con títulos y eventos increíbles que llegarán a la plataforma. El próximo lanzamiento de HBO Max en el Reino Unido e Irlanda a finales de marzo completará la expansión de HBO Max en Europa” JB Perrette, CEO y presidente de Global Streaming & Games en Warner Bros. Discovery,