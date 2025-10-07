ChatGPT y Spotify se han aliado para mejorar tus recomendaciones musicales y darle un estilo personalizado a tu música.

Esto con el objetivo de ofrecer a los usuarios de Spotify recomendaciones personalizadas tanto de música como de podcasts con la ayuda de la inteligencia artificial de ChatGPT.

Con la llegada de ChatGPT a Spotify los usuarios y suscriptores podrás tener:

Recomendaciones personalizadas con listas de reproducción basadas en tus preferencias o incluso estados de ánimo. Recomendaciones de podcasts según el tipo de solicitud al tema, capítulos y hasta duración Interacción conversacional con ChatGPT a Spotify sin entrar a la aplicación de música por streaming.

Aunque no solo ChatGPT mejora tus recomendaciones musicales en Spotify, pues también funcionara en otras app para viajes, diseño y más, tales como:

Booking.com

Canva

Coursera

Figma

Expedia

Zillow

ChatGPT llega a Spotify: así mejora tus recomendaciones musicales (Especial )

¿Cómo mejorar tus recomendaciones musicales de Spotify con ChatGPT?

Mejorar tus recomendaciones musicales de Spotify con ChatGPT será muy sencillo, solo deberás seguir estos sencillos pasos:

Inicia una conversación en ChatGPT

Menciona a Spotify

La primera vez, se te pedirá que conectes tu cuenta de Spotify

Autoriza la conexión

Haz peticiones específicas a ChatGPT sobre la música que te gustaría escuchar

Listo obtendrás tus recomendaciones

Si deseas que tus recomendaciones musicales de Spotify con ChatGPT sean muy personalizadas, tú deberás ser muy específico en las solicitudes.

Pues entre más detalles le des ChatGPT las recomendaciones musicales de Spotify serán mejor.