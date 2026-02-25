Spotify sorprendió al presentar junto a Liquid Death una urna funeraria que reproduce música tras la muerte. La propuesta convierte la despedida en una experiencia sonora personalizada y permanente.

La alianza dio forma a la Eternal Playlist Urn, un objeto poco convencional que integra un altavoz inalámbrico oculto en la tapa. El dispositivo permite reproducir listas desde cualquier equipo compatible.

Disponible en Estados Unidos y en cantidades limitadas, la urna busca atraer a quienes desean integrar su identidad musical en la despedida. No es solo contenedor de cenizas, también pieza tecnológica.

Spotify y Liquid Death reinventan la urna que reproduce música tras la muerte

El concepto parte de una idea simple: si la música acompaña momentos clave de la vida, también puede permanecer en el recuerdo eterno de familiares.

La urna incorpora conectividad Bluetooth que facilita enlazarla con teléfonos, tabletas u otros dispositivos compatibles. Así, la playlist seleccionada puede escucharse en cualquier momento con facilidad.

Spotify (Heidi Fin / Unsplash )

Como parte del lanzamiento, Spotify habilitó en Estados Unidos el Generador de Listas de Reproducción Eternas para diseñar bandas sonoras personalizadas.

La herramienta formula preguntas sobre la vibra eterna o el ruido fantasma favorito y, con base en respuestas e historial, crea mezclas únicas.

Cada usuario puede compartir su playlist definitiva con amigos y familiares. Si cuenta con la urna, también puede sincronizarla directamente al altavoz integrado.

El producto combina cultura pop, tecnología y ritual funerario en una propuesta dirigida a nichos específicos interesados en experiencias personalizadas.

Con esta iniciativa, Spotify y Liquid Death plantean una nueva forma de entender el recuerdo, como experiencia sonora continua más allá de la vida.