Si eres usuario de Spotify, te decimos cómo crear un grupo para compartir música fácilmente.
La plataforma Spotify lanzó una nueva función que permite a los usuarios escuchar con otros contactos en tiempo real.
¿Cómo crear un grupo en Spotify para compartir música fácilmente?
Para crear un grupo en Spotify y compartir música, lo que debes hacer es este paso a paso:
- Abrir tu app de Spotify
- Darle clic en el ícono de perfil y buscar la sección de ‘Mensajes’
- Elige en la opción “Nuevo mensaje”
- Selecciona “Crear grupo”
- Agrega a los participantes que participarán en el grupo de Spotify
De inmediato se creará un chat en el que se puede compartir contenido como música, audiolibros y podcast.
Toma en cuenta que tienes la opción de crear grupos en Spotify con hasta 10 integrantes.
Ahora bien, los chats solo estarán disponibles con contactos a los que les hayas compartido alguna canción o contenido en Spotify.
En caso de que no te aparezca una persona en tu lista de integrantes disponibles, existe la función de invitación con enlace.
El motivo por el que Spotify lanzó los grupos para compartir música
Los nuevos chats grupales de Spotify para compartir música de forma fácil, se unen a la función de mensajería que lanzó la plataforma en agosto de 2025.
El objetivo de Spotify es invertir para que su app de streaming sea más social para el usuario.
Prueba de ello es que también Spotify estrenó una herramienta de actividad de escucha en dispositivos móviles.
Se trata de una función que le muestra a las personas lo que están escuchando sus amigos.