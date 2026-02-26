Rubén Albarrán no quita el dedo del renglón. El vocalista de Café Tacvba vuelve a pronunciarse en contra de Spotify; mantiene llamado a boicot.

Pese a que Rubén Albarrán solicitó que el catálogo musical de Café Tacvba fuera retirado de Spotify, el servicio streaming no lo ha hecho.

Y es que la agrupación musical no es la única que tiene los derechos sobre su música también las disqueras.

Ante el fallido intento, el cantante, de 59 años de edad, advierte que continuará su lucha contra Spotify, pero también con empresas que forman parte de un entramado económico que sostiene conflictos internacionales y problemáticas ambientales.

“Para mí es muy importante que sigamos boicoteando, no solamente Spotify, sino a todas las empresas que participan en este momento, que han participado en el genocidio en Palestina, que participan de lo que sucede en el Congo, en Sudán, ahora en Latinoamérica, en Argentina, con los incendios forestales, con tantas leyes que se quieren pasar acerca del agua. Es un entramado y debemos de quitarle esa fuerza” Rubén Albarrán

Rubén Albarrán mantiene llamado a boicot contra Spotify (@ru.albarran / Instagram)

“Desinstalen Spotify”: Rubén Albarrán

Reiterando que no quiere que la música de Café Tacvba esté en Spotify, deseo que no se le cumplirá ya que no depende de la agrupación, Rubén Albarrán pide a sus seguidores desinstalar la App.

“Al día de hoy sigue estando la música de Café Tacvba en Spotify, aún cuando nosotros quisiéramos que no estuviera, pero hacemos el llamado a la gente, para que ellos sí se salgan, que desinstalen la app, es mucho más sencillo” Rubén Albarrán

Rubén Albarrán (Instagram | Rubén Albarrán)

Spotify cayó de la gracia de Rubén Albarrán al difundirse que su fundador, Daniel Ek, realizó una inversión de aproximadamente 600 millones de euros en Helsing.

Empresa europea especializada en inteligencia artificial aplicada a la defensa militar, la cual ha suministrado drones y tecnología de ataque a Ucrania.

Rubén Albarrán mantiene pleito legal con su expareja

Rubén Albarrán no solo se desbocó al hablar de su boicot contra Spotify, al ser cuestionado por periodistas de Ventaneando sobre el pleito legal que sostiene con su expareja, quien lo acusa de no dar pensión a su hija, aseguró que se trata de un caso inventado.

“El tema está en juzgado”, dijo Rubén Albarrán a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, a su regreso de Japón.

Así como aseguró que espera que muy pronto se solucione y que todo mundo quede satisfecho. Y una vez más, negó ser un deudor alimentario.