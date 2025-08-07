United Airlines, la aerolínea estadounidense, anunció este miércoles 6 de agosto de 2025 la suspensión de vuelos de aeropuertos en Estados Unidos debido a un "problema técnico“.

“Prevemos más retrasos en los vuelos esta noche mientras solucionamos este problema . La seguridad es nuestra máxima prioridad y trabajaremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”, informó United Airlines.

Derivado de su problema técnico, alrededor del 16% de los vuelos de United Airlines registraron retrasos, mientras que otros despegues fueron cancelados hasta las 8:30 de la noche.

United Airlines suspendió sus vuelos en estos aeropuertos de Estados Unidos por un problema técnico

De acuerdo con el sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA), los estados que resultaron afectados por la suspensión de vuelos de United Airlines en Estados Unidos, fueron los siguientes:

Chicago

Denver

Newark

Houston

San Francisco

Según informó la Administración Federal de Aviación, un problema técnico fue el responsable de la cancelación de vuelos de United Airlines, aunque sin dar mayores detalles en ese momento.

No obstante, un portavoz de la compañía United Airlines negó que se haya tratado de un ciberataque, tal como se empezó a especular en redes sociales y la opinión pública.

United Airlines retomó actividades tras suspender vuelos en Estados Unidos por un problema técnico

“El problema tecnológico subyacente se ha resuelto y, si bien prevemos retrasos residuales, nuestro equipo está trabajando para restablecer nuestras operaciones con normalidad”, dijo un portavoz de United Airlines.

Hasta las 10:50 de la noche (hora de Estados Unidos), 69 vuelos de United fueron cancelados este miércoles 6 de agosto de 2025, lo que equivale al 2% de sus operaciones previstas.

De igual forma, se informó que 1 mil 071 vuelos habrían sufrido algún tipo de retraso, de acuerdo con la información registrada por el sitio de monitoreo de vuelos Flight Aware.