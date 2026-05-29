La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Claudia Sheinbaum renovaron el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) debajo de los 910 pesos con 24 productos de la canasta básica.

Sheinbaum reconoció el esfuerzo que se está haciendo por mantener el PACIC debajo de los 910 pesos, recordando que de no haber llegado a un acuerdo con el sector privado, la inflación hubiera alcanzado el 12 por ciento.

Claudia Sheinbaum y SHCP renuevan el PACIC por debajo de 910 pesos

Hoy 29 de mayo de 2026, la SHCP y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmaron nuevamente el acuerdo para mantener el PACIC en menos de 910 pesos por seis meses más.

Tras conversación con el sector privado, proveedores, comercializadores, productores y el gobierno de México, el PACIC se sigue manteniendo por debajo de 910 pesos con 24 productos como:

Carne de pollo

Res

Cerdo

Pescado

Huevo

Leche

Pan

Harina para tortilla

Frutas

Verduras

Azúcar

Pastas

Aceite vegetal

Granos

Artículos de limpieza personal

Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP, subrayó que este es un acuerdo que tiene el objetivo de “conservar el poder adquisitivo de las familias mexicanas”, que detrás tiene el trabajo de mantener los precios por debajo del 6% promedio.

Asimismo, recordó que el trabajo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sigue, con la señalización de los productos del PACIC para que los consumidores sean orientados al hacer sus elecciones.

Claudia Sheinbaum subraya la importancia del PACIC por debajo de los 910 pesos

La presidenta de México subrayó que el esfuerzo por mantener el PACIC con 24 productos de la canasta básica por debajo de los 910 pesos, beneficia a las familias “que destinan la mayor parte de su ingreso a la alimentación”.

Por otra parte, explicó debido a que el PACIC se firma cada seis meses, se puede llegar a no percibir el bien que se hace con este trato colaborativo, pero sí es significativo.

Esto debido a que Sheinbaum recordó que por la guerra en el medio oriente con el Estrecho de Ormuz cerrado, el precio del petróleo sube y con ello el precio de los productos de consumo diario.

Asimismo, aseguró que de no existir el PACIC, la inflación “que afecta directamente a las familias”, pues sería de entre 10 a 12 por ciento.