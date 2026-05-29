La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumenta que la inflación en México pudo haber llegado hasta el 12%, pero las acciones del gobierno lo evitaron.

Sheinbaum externó que parte de esas acciones fue el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), pues se ha logrado mantener en menos de 910 pesos la canasta básica.

Sheinbaum presume que inflación en México no llegó al 12% por acciones del gobierno

Hoy 29 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) renovaron el acuerdo con el PACIC en menos de 910 pesos con 24 productos.

Ante ello, la mandataria recordó que conflictos externos como la guerra en el medio oriente afecta al precio de los productos por el cierre del Estrecho de Ormuz.

Fue así que Claudia Sheinbaum aseguró que de no haberse implementado acciones por el gobierno en colaboración con el sector privado, la inflación hubiera llegado hasta el 12%.

“Esto [el cierre del Estrecho de Ormuz] ha provocado muchísima inflación en muchísimos países (...) si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10, 12%”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, recordó que cuando sube la inflación son las familias mexicanas quiénes reciben el impacto por el alza en los productos, por ello celebró la renovación del PACIC y los acuerdos con el gremio gasolinero por mantener los precios bajos.