José Medina Mora, candidato de unidad a la presidencia del CCE, señaló que la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el adeudo de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, podría impulsar las inversiones en nuestro país.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, José Medina Mora señaló que esto se debe a que su decisión, si se toma apegada al marco de la ley, podría dotar de certeza jurídica a quienes busquen invertir en nuestro país.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca (Mireya Novo)

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, José Medina Mora dio un voto de confianza a los nuevos integrantes de la SCJN, quienes resolverán el caso por adeudo de impuestos de Ricardo Salinas Pliego.

Señaló que espera que los fallos que tomen, cualquiera que estos sean, deben estar completamente apegadas a la ley.

José Medina Mora indicó que esto daría seguridad y certeza jurídica al país, algo que podría resultar sumamente beneficioso en el tema económico.

Esto se debe a que los inversionistas tendrían una visión clara sobre el panorama legal en México, por lo que dijo sabrían “a que se atienen” al invertir en México.

Tras ser cuestionado acerca del caso de Ricardo Salinas Pliego, a resolverse en el máximo tribunal este jueves 13 de noviembre, José Medina Mora dijo que espera esté dentro del marco legal del país.

De esta manera las empresas e inversionistas podrían conocer el funcionamiento y manejo de la SCJN, al analizar casos como el relacionado al empresario.