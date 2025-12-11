José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presentó un modelo de país basado en el desarrollo inclusivo durante su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En la reunión con la doctora Claudia Sheinbaum, le presentamos el modelo de país que creemos que debemos trabajar en conjunto; un México con desarrollo inclusivo”

Desde Radio Fórmula, el presidente del CCE añadió que, en el modelo basado en el desarrollo inclusivo, debe haber desarrollo económico de la mano con el avance social y sustentable, de manera que nadie quede fuera del sistema.

José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, destacó que durante la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum le presentaron el modelo de país que consideran debe construirse en conjunto: un México con desarrollo inclusivo.

CCE reconoce disposición de diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo confiar en que tendrá una buena relación con el titular de CCF, al tiempo que advirtió que no regresará la corrupción y privilegios.

Claudia Sheinbaum también reconoció que posiblemente habrá muchos temas en los que estén de acuerdo y otros en los que no lo estén, por lo que su gobierno apremiará el dialogo de manera democrática.

“Como les digo yo a los empresarios que nos juntamos en distintos grupos: habrá muchas cosas en las que no estemos de acuerdo. Y para eso somos un país democrático, para que lo que no estemos de acuerdo se abra, se debata, se difunda y en época electoral la gente decida por qué proyecto debe continuar nuestro país o debe cambiar” Claudia Sheinbaum

Sobre ese comentario, José Medina Mora Icaza aclaró que la presidenta Claudia Sheinbaum encuentra más coincidencias que diferencias con el CCE que ahora preside.

De igual manera, destacó el hecho de que el gobierno de Claudia Sheinbaum busque dialogar en caso de que se presente alguna diferencia; “que tenga la apertura de escucharnos, nos parece muy positivo”, precisó.

Finalmente, José Medina Mora Icaza apuntó que desde la CCE apoyarán a Claudia Sheinbaum por el bien de México.