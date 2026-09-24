En la mañanera del pueblo del 24 de septiembre de 2026 con Claudia Sheinbaum, se dio a conocer la nueva inversión por 8 mil 600 mdp que LEGO hará en Nuevo León.

Sumado a ello, Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de manufactura para América de LEGO, informó la creación de más de mil 300 empleos “de calidad”.

LEGO anuncia inversión en Nuevo León en una nueva planta

Marcelo Ebrad, secretario de Economía, informó la decisión que LEGO tomó en una ‘competencia’ con otros países de América, en donde México será donde se realice una nueva inversión, específicamente en Nuevo León.

En la conferencia de la presidenta de México, Nancy Sánchez Moya, del corporativo de LEGO, informó que esta nueva planta en Nuevo León tendrá un inversión de 8 mil 600 mdp o bien, 400 mdd.

Asimismo, informó que la inversión tendrá una nueva planta de empaque y un almacén automatizado.

Moya también apuntó que esta nueva planta brindará más de mil 300 empleos “de calidad” pues LEGO considera que “las personas son el motor de nuestro crecimiento”.

Debido a que LEGO ha invertido en México desde 2008, externó la importancia del país para la empresa.

“Casi dos décadas [en Nuevo León] hemos encontrado una sólida referencia logística y un ecosistema manufacturero de clase mundial (...) esta inversión es más que un edificio de almacén, esto representa oportunidades de crecimiento, de desarrollo para muchas familias en Nuevo León”. Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de LEGO para América.

Por otra parte, Marcelo Ebrad mencionó que la nueva planta de LEGO iniciará operaciones en miércoles 30 de septiembre y hasta 2029.

Asimismo, subrayó que la planta en Nuevo León es “la más grande del mundo en América”.