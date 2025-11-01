Miles de compradores en México esperaban con ansias el lanzamiento del Nuevo Toyota Yaris Sedan HEV, por lo que en esta nota te presentamos su precio y versiones disponibles.

En compromiso con una movilidad sustentable en México y el mundo, el nuevo Yaris Híbrido 2026 ofrece una versión electrificada de su modelo conocido por ser más accesible: el Toyota Yaris.

En caso de que este auto sea de tu interés, lo primero que debes saber es que el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV estará disponible con las siguientes características:

Motor de 1.5 litros combinado con batería de ion-litio

Potencia total: 110 hp

Rendimiento estimado: hasta 27 km/l, según cifras de la marca

Nuevo Toyota Yaris Sedan HEV llega a México (Toyota)

¿Cuánto cuesta el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV que llega a México?

De acuerdo con lo publicado hasta ahora, el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV, que llegará a México, tendría un precio de 440 mil pesos, un precio similar a las de otras versiones de Toyota:

MT: 317 mil 600 pesos

CVT: 332 mil 600 pesos

S MT: 342 mil 700 pesos

S CVT: 357 mil 700 pesos

S HI CVT: 393 mil700 pesos

En su interior, el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV contará con tecnología de última generación, lo que incluye:

Pantalla táctil de 8 pulgadas

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Sistema de audio con 4 bocinas (6 en la versión S HI)

Asimismo, integrará seis bolsas de aire y asistencia en conducción, entre las que se incluyeron:

Sistema de pre-colisión

Asistente de mantenimiento de carril

Frenos ABS

Aunque Toyota aún no ha dado a conocer la fecha en la que llegará el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV a México, se espera que más información pudiera darse a conocer para el primer trimestre de 2026.