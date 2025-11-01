Miles de compradores en México esperaban con ansias el lanzamiento del Nuevo Toyota Yaris Sedan HEV, por lo que en esta nota te presentamos su precio y versiones disponibles.
En compromiso con una movilidad sustentable en México y el mundo, el nuevo Yaris Híbrido 2026 ofrece una versión electrificada de su modelo conocido por ser más accesible: el Toyota Yaris.
En caso de que este auto sea de tu interés, lo primero que debes saber es que el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV estará disponible con las siguientes características:
- Motor de 1.5 litros combinado con batería de ion-litio
- Potencia total: 110 hp
- Rendimiento estimado: hasta 27 km/l, según cifras de la marca
¿Cuánto cuesta el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV que llega a México?
De acuerdo con lo publicado hasta ahora, el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV, que llegará a México, tendría un precio de 440 mil pesos, un precio similar a las de otras versiones de Toyota:
- MT: 317 mil 600 pesos
- CVT: 332 mil 600 pesos
- S MT: 342 mil 700 pesos
- S CVT: 357 mil 700 pesos
- S HI CVT: 393 mil700 pesos
En su interior, el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV contará con tecnología de última generación, lo que incluye:
- Pantalla táctil de 8 pulgadas
- Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
- Sistema de audio con 4 bocinas (6 en la versión S HI)
Asimismo, integrará seis bolsas de aire y asistencia en conducción, entre las que se incluyeron:
- Sistema de pre-colisión
- Asistente de mantenimiento de carril
- Frenos ABS
Aunque Toyota aún no ha dado a conocer la fecha en la que llegará el nuevo Toyota Yaris Sedan HEV a México, se espera que más información pudiera darse a conocer para el primer trimestre de 2026.