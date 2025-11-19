Te contamos quién es Jonatan Gómez Luna, el chef mexicano a cargo del restaurante Le Chique de Tulum que aparece en The World’s 50 Best.

Por su propuesta gastronómica, Jonatan Gómez Luna ha sido reconocido a nivel internacional.

¿Quién es Jonatan Gómez Luna?

Jonatan Gómez Luna es un chef mexicano, considerado uno de los más grandes representantes de la cocina mexicana.

Jonatan Gómez Luna, chef mexicano (@ j_gomezluna / Instagram)

¿Cuántos años tiene Jonatan Gómez Luna?

Pese a ser una figura pública, se desconoce la edad exacta de Jonatan Gómez Luna.

¿Quién es la esposa de Jonatan Gómez Luna?

Se sabe que el chef Jonatan Gómez Luna está casado desde hace 20 años con Mafer Silva.

Jonatan Gómez Luna, chef mexicano (@ j_gomezluna / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Jonatan Gómez Luna?

Al no conocerse la fecha exacta de nacimiento de Jonatan Gómez Luna, no se puede determinar el signo zodiacal del chef.

¿Cuántos hijos tiene Jonatan Gómez Luna?

Jonatan Gómez Luna tiene dos hijos.

¿Qué estudió Jonatan Gómez Luna?

El chef mexicano Jonatan Gómez Luna se formó en el Centro Culinario Ambrosía (CCA).

Jonatan Gómez Luna, chef mexicano (@ j_gomezluna / Instagram)

¿En qué ha trabajado Jonatan Gómez Luna?

Desde 2008, Jonatan Gómez Luna abrió el restaurante Le Chique en Riviera Maya, donde ha trabajado durante 17 años.

Le Chique ha obtenido una estrella Michelin y ha ganado insignia de 5 Diamantes desde el 2015.

En 2022, Jonatan Gómez Luna inauguró Chino Poblano en Xcaret Arte, donde fusiona la comida mexicano y oriental.

De igual manera, lanzaría en Nueva York el Restaurante TAN, ofreciendo una cocina mexicana costera.

Para 2024, Le Chique consiguió una estrella Michelin, premiando su cocina y oferta gastronómica. Asimismo, abrió Mexta en Austin, Texas.

Le Chique (@lechiquerestaurant / Instagram)

Restaurante Le Chique de Tulum de Jonatan Gómez Luna aparece en el top 100 de The World’s 50 Best

Le Chique se metió en el top 100 mundial deLatin America’s 50 Best Restaurants, el restaurante de Tulum aparece en el puesto 58.

Además de Le Chique, los The World’s 50 Best seleccionaron estos restaurantes mexicanos:

Pujol (CDMX), en el puesto 51 Cara de Vaca (Monterrey), en el puesto 54 Sud 777 (CDMX), en el puesto 59 Em (CDMX), en el puesto 71 Nicos (CDMX), en el puesto 84

Los restaurantes fueron elegidos a partir de los votos de 300 expertos del sector .

Cabe señalar que Le Chique de Tulum está en el lujoso Azul Beach Resort, su horario es de martes a sábado de las 6 de la tarde a las 9 de la noche.