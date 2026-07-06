¿Se cayó WhatsApp? Reportan problemas hoy 6 de julio

Usuarios de WhatsApp han reportado problemas con la aplicación hoy lunes 6 de julio de 2026.
De acuerdo con los registros de Downdetector, el pico de reportes por fallas ocurrió alrededor de las 15:30 horas de hoy.
Las quejas de algunos usuarios de WhatsApp mencionan haber tenido problemas para enviar o recibir mensajes.
Hasta ahora, WhatsApp no ha ofrecido una explicación sobre los errores registrados.
¿Qué hacer si tengo problemas con WhatsApp?
Si tienes problemas con WhatsApp, la aplicación recomienda lo siguiente para intentar solucionarlo:
- Revisa tu conexión a internet: O acércate lo más que puedas a tu punto de conexión
- Actualizar WhatsApp: Asegúrate de tener la versión más reciente de WhatsApp
- Apaga tu dispositivo y vuelve a encenderlo: Esto ayuda a restablecer aplicaciones
- Cierra WhatsApp y vuelve a abrirlo
- Libera espacio de almacenamiento
- Borrar la caché de WhatsApp: Para liberar espacio de almacenamiento en tu dispositivo
¿Cómo reportar un problema técnico de WhatsApp?
Para reportar un problema técnico de WhatsApp, haz lo siguiente:
- Haz clic en Ajustes
- Haz clic en Ayuda y comentarios
- Haz clic en Enviar comentarios
- Escribe el problema en el formulario. Menciona en al menos 10 caracteres qué acciones realizaste antes de experimentar el problema
- Haz clic en Enviar