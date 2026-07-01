Parece que BBVA sigue fallando, pues reportes indican que los usuarios están teniendo problemas en este 30 de junio al momento de usar la app del mencionado banco.

Si bien BBVA ha presentado fallas todo el martes, el pico más alto se dio a las 6:00 p.m., cuando muchos señalaron que ya no podían ingresar a la app y, en caso de hacerlo, tenían errores al momento de hacer transferencias y operaciones.

Fallas en BBVA (Especial)

BBVA ha presentado fallas todo el martes 30 de junio

Si bien fue desde las 6:00 p.m. que se presentaron las mayores fallas en la app de BBVA, la realidad es que los usuarios llevan reportando fluctuaciones en la misma desde la mañana del martes 30 de junio.

Los problemas eran los mismos señalados anteriormente; es decir, no poder acceder a la app, así como la incapacidad de hacer transacciones de manera efectiva.

Quienes lograron hacer operaciones han señalado que fue después de varios intentos y aún así todo el proceso fue engorroso; haciendo de la experiencia algo frustrante, más si se toma en cuenta que es quincena.

Pues es cuando los usuarios usan más la app de BBVA para hacer transferencias, pagos y mover dinero en general.

BBVA (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Es la tercera vez en junio que falla la app de BBVA

Los fallos de BBVA ya se han vuelto recurrentes en el mes de junio, pues es la tercera vez que la app presenta estos problemas en menos de 15 días.

La primera vez ocurrió el 15 de junio, cuando la app de BBVA quedó inaccesible por varias horas, causando la molestia de los usuarios que tampoco pudieron tener a la mano su dinero en ese tiempo.

Posteriormente, el 26 de junio se dio otra falla en la app, provocando los mismos problemas, siendo una especie de advertencia de lo que está pasando en esta segunda quincena.

En todas estas ocasiones, BBVA no emitió ninguna declaración al respecto, algo que ha frustrado más a los usuarios, pues ya no parecen hechos aislados como en otras ocasiones.