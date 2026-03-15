Eduardo Osuna Osuna es el CEO de BBVA México, asumió el cargo en 2015 tras una larga trayectoria dentro del grupo financiero.

Es considerado uno de los banqueros más influyentes del país, liderando la institución financiera con mayor cuota de mercado en territorio mexicano.

¿Quién es Eduardo Osuna Osuna, CEO de BBVA México?

Eduardo Osuna Osuna es un ejecutivo bancario mexicano que se desempeña como vicepresidente y director general (CEO) de BBVA México.

Asumió el cargo en 2015 y es el responsable de dirigir la estrategia y operación del banco más grande del país por número de clientes y activos.

Eduardo Osuna, vicepresidente, director general BBVA México (CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

También cuenta con una larga trayectoria dentro del grupo financiero, donde ha ocupado diversos cargos directivos en áreas como banca comercial, hipotecaria y corporativa.

Por lo que es considerado uno de los banqueros más influyentes del país, liderando la institución financiera con mayor cuota de mercado en territorio mexicano.

¿Qué edad tiene Eduardo Osuna Osuna, CEO de BBVA México?

Eduardo Osuna Osuna nació en 1969 en México, por lo que en 2026 tiene aproximadamente 56 años.

¿Quién es la esposa de Eduardo Osuna Osuna?

Eduardo Osuna es un hombre casado, aunque es sumamente reservado con su vida privada y mantiene a su familia alejada del foco público mediático.

Suele asistir acompañado de su esposa Norma Miranda a eventos de gala, fundaciones y compromisos sociales de alto nivel relacionados con BBVA.

Eduardo Osuna, vicepresidente, director general BBVA México (CUARTOSCURO / Andrea Murcia Monsivais)

¿Quiénes son los hijos de Eduardo Osuna Osuna, CEO de BBVA México?

Eduardo Osuna Osuna tiene hijos, aunque mantiene la información sobre su familia en un ámbito privado y rara vez aparece en registros públicos o biografías corporativas.

Recientemente se dio a conocer la muerte de su hijo, Diego Osuna Miranda de 17 años de edad, en un accidente ocurrido en la carretera de Valle de Bravo.

¿Qué estudió Eduardo Osuna Osuna, CEO de BBVA México?

Eduardo Osuna cuenta con formación en ingeniería y negocios:

Ingeniería Mecánica-Electricista en la Universidad La Salle.

MBA (Maestría en Dirección de Empresas) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

Eduardo Osuna, vicepresidente, director general BBVA México (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

¿En qué ha trabajado Eduardo Osuna Osuna, CEO de BBVA México?

Toda la carrera profesional de Eduardo Osuna Osuna ha estado ligada al sector financiero, con una trayectoria de más de 30 años dentro del grupo.

Así se ha desarrollado su carrera financiera:

Ingeniero en telecomunicaciones en empresas del grupo Unilever de Anderson Clayton & Co., entre 1990 y 1992

Ingresó a Bancomer en agosto de 1994 (antes de la fusión con BBVA)

Fue Director de Banca Comercial, donde gestionó la red de sucursales

Se desempeñó como Director General de Hipotecaria Nacional tras su adquisición por parte de BBVA

Lideró la división de Banca de Instituciones y de Empresas y Gobiernos

En 2015 fue nombrado Director General de BBVA México, sustituyendo a Vicente Rodero, y desde entonces ha consolidado el liderazgo del banco en la era digital