La explosión de una pipa de gas LP en Cuernavaca, colocó nuevamente a Grupo Tomza bajo atención pública, debido a la relación de una de sus filiales con el vehículo involucrado.

La empresa forma parte de un conglomerado dedicado al almacenamiento, distribución y comercialización de combustible, fundado en 1961 por el empresario Tomás Zaragoza Fuentes.

Zaragoza Fuentes murió a los 82 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras su familia continúa relacionada con distintas compañías que integran la estructura empresarial de Grupo Tomza.

Murió Tomás Zaragoza Fuentes, fundador de Grupo Tomza (Michelle Rojas)

¿Quién fue Tomás Zaragoza Fuentes, fundador de Grupo Tomza?

Tomás Zaragoza Fuentes nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en enero de 1944 y comenzó su trayectoria empresarial dentro de la industria del gas LP.

En 1961 fundó Grupo Tomza, compañía que con el paso de las décadas extendió sus operaciones hacia diferentes regiones de México y Centroamérica.

El conglomerado incorporó empresas dedicadas a la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de gas LP, ampliando progresivamente su presencia dentro del sector energético.

Entre las compañías relacionadas con el grupo aparecen Transportadora Silza, Unigas, Gas del Caribe y Mexicana de Gas, entre otras firmas.

Grupo Tomza (Grupo Tomza)

La familia Zaragoza también mantiene presencia en la industria mediante Miguel Zaragoza Fuentes, hermano del fundador, quien posteriormente desarrolló su propio proyecto empresarial.

Después de la separación de ambos proyectos, Zaragoza Fuentes continuó con Grupo Tomza y consolidó una estructura empresarial con presencia en distintas entidades.

Actualmente, Tomás Zaragoza Ito, hijo del fundador, aparece relacionado con la dirección y propiedad de distintas filiales del conglomerado gasero.

En particular, Zaragoza Ito figura como propietario de Transportadora Silza, empresa a la que pertenecía la pipa involucrada en la explosión registrada en Iztapalapa en 2025.

El vínculo empresarial cobró relevancia nuevamente tras el siniestro ocurrido en Cuernavaca, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las causas y posibles responsabilidades.

La trayectoria de Grupo Tomza y la participación de la familia Zaragoza en el sector explican por qué el conglomerado volvió al centro de la atención pública.